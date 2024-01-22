سياسة | دولي

تايوان تعلن رصد 6 مناطيد صينية جديدة تحلق فوق المضيق

منذ ساعتين

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تايبيه: أكدت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت ستة مناطيد صينية أخرى تحلق فوق مضيق تايوان الأحد، عبر أحدها الجزيرة، في أحدث واقعة لرصد مناطيد تقول الوزارة إنها شاهدتها فوق مضيق تايوان على مدى الشهر والنصف الماضية.

واتهمت الوزارة هذا الشهر، في بيان شديد اللهجة، الصين بتهديد سلامة الطيران وشن حرب نفسية على سكان الجزيرة بالمناطيد، قبل أيام من الانتخابات التايوانية في 13 يناير كانون الثاني.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية، التي رفضت الشهر الماضي التعليق على المناطيد، على الفور على طلب للتعليق. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، على الرغم من الاعتراضات القوية من جانب حكومة تايبيه.

وأصبح احتمال استخدام الصين للمناطيد بغرض التجسس قضية عالمية في فبراير/ شباط الماضي عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد مراقبة صيني. وقالت الصين إن المنطاد مركبة مدنية انحرفت عن طريق الخطأ.

وفي الحادث الأخير، الذي كشفت عنه الوزارة الاثنين في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قالت إن ستة مناطيد حلقت فوق خط المنتصف في المضيق أمس الأحد.

(رويترز)

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