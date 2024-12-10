تايوان تقول إنّها رصدت حول الجزيرة خلال 24 ساعة 47 طائرة عسكرية و12 سفينة حربية صينية

سين شو (تايوان): أعلنت تايوان الثلاثاء أنّها رصدت حول الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية، 47 طائرة عسكرية و12 سفينة حربية صينية، وذلك بعيد أيام من انتهاء جولة خارجية قام بها الرئيس التايواني لاي تشينغ تي وأدانتها بكين بشدّة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنّها رصدت الطائرات العسكرية والسفن الحربية الصينية خلال فترة 24 ساعة انتهت في الساعة السادسة صباحا (22,00 ت غ الإثنين).

وتأتي هذه التحركات الصينية في الوقت الذي تستعدّ فيه تايبيه لمناورات عسكرية صينية محتملة ردّا على الجولة التي قام بها الرئيس التايواني في المحيط الهادئ.

وأثارت الجولة التي قام بها الرئيس التايواني وشملت منطقتين أمريكيتين هما هاواي وغوام، غضبا صينيا عارما وتكهّنات بشأن ردّ محتمل من جانب بكين.

وتعهّدت بكين الإثنين بـ”الدفاع بشدّة” عن سيادتها، مؤكّدة أنّ تايوان “جزء لا يتجزأ” من أراضيها.

من جهتها، قالت الحكومة التايوانية الإثنين، إنّها وضعت قواتها المسلحة في حالة تأهّب “عال”، بعدما فرضت الصين قيودا جوية واسعة النطاق قبالة ساحلها الشرقي.

كما أعلنت تايبيه، الإثنين، أنّها رصدت سفنا صينية تبحر بالقرب من مضيق تايوان وفي المحيط الهادئ، مشيرة إلى أنّها، ردا على ذلك، شاركت في “مناورات تحضيرية للقتال”.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وتعارض أيّ اعتراف دولي بالجزيرة.

وتعود جذور النزاع بين تايوان والصين إلى العام 1949، عندما فرّت القوى القومية بقيادة تشانغ كاي تشيك إلى الجزيرة إثر هزيمتها في برّ الصين الرئيسي أمام القوى الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ.

وكانت جولة لاي في المحيط الهادئ أول رحلة خارجية له منذ تولّيه منصبه في أيار/ مايو.

(أ ف ب)