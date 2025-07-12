تايوان تنشر صواريخ “هيمارس” الأمريكية في تدريبات سنوية- (صور)

تايتشونغ: بدأ الجيش التايواني السبت نشر أحد أحدث أسلحته الهجومية وأكثرها دقة، قبل تدريبات بالذخيرة الحية تهدف إلى إظهار تصميم الجزيرة على مقاومة أي غزو صيني.

وشوهدت شاحنتان مدرعتان مزودتان بأنظمة “هيمارس” المتطورة وهما تناوران حول مدينة تايتشونغ بالقرب من الساحل الأوسط لتايوان في اليوم الرابع من أصل 10 أيام تشهد التدريبات السنوية الأكثر شمولا حتى الآن.

ومن المتوقع إجراء الجزء الخاص بالذخيرة الحية من تدريبات هان كوانغ الأسبوع المقبل.

وقال الكولونيل تشين ليان-جيا، وهو متحدث عسكري، إنه في زمن الحرب سيكون من الضروري إخفاء نظام “هيمارس” عن الاستطلاع الجوي للعدو أو الأقمار الصناعية “أو حتى عن عملاء العدو خلف خطوطنا” حتى يتم إعطاء الأمر بإطلاق النار.

وتنظر الصين إلى تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي على أنها تابعة لها وكثفت ضغوطها العسكرية حول الجزيرة على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ نظمت سلسلة من المناورات الحربية المكثفة ودوريات يومية للقوات البحرية والجوية حول الجزيرة.

وترفض تايوان مطالبات الصين بالسيادة عليها، ويقول الرئيس لاي تشينغ تي إن شعب الجزيرة هو الوحيد الذي يمكنه تقرير مستقبله.

ويقول مسؤولون إن التدريبات تهدف إلى أن تظهر للصين والمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لتايوان، أن الجزيرة مصممة على الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم أو غزو صيني.

(رويترز)