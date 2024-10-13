تايوان في حال “تأهب قصوى” بعد رصد حاملة طائرات صينية جنوب الجزيرة

تايبيه: أُعلنت حال “تأهب قصوى” للجيش التايواني الأحد بعد رصد حاملة طائرات صينية جنوب الجزيرة، وفق بيان لوزارة الدفاع التايوانية.

وقالت الوزارة إن “حاملة الطائرات الصينية لياونينغ دخلت المياه القريبة من قناة باشي وربما تتجه إلى غرب المحيط الهادئ”، مشيرة إلى أن الجيش “في حال تأهب قصوى ومستعد للرد إذا لزم الأمر”.

وكثفت بكين ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان في السنوات الأخيرة.

ولا تستبعد الصين اللجوء إلى القوة العسكرية لإعادة الجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، إلى كنفها.

وأجرت الصين ثلاث مناورات واسعة النطاق في العامين الماضيين، مستخدمة سلاح الطيران والبحرية لتطويق الجزيرة.

والعلاقات بين بكين وتايبيه متدهورة منذ العام 2016 وتولي تساي إنغ وين رئاسة تايوان ووصول خليفتها لاي تشينغ-تي إلى المنصب هذا العام.

والخميس، تعهّد لاي الذي أدى اليمين الدستورية في أيار/ مايو “مقاومة ضم” الجزيرة للصين، وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني.

وردت بكين التي تصف لاي بأنه “انفصالي” بالتحذير من أن “استفزازات” الرئيس التايواني ستتسبب بـ”كارثة” لشعبه.

(أ ف ب)