تايوان.. مئات المتظاهرين يطالبون بوقف بيع قطع أسلحة لإسرائيل

تايبيه: طالب مئات المتظاهرين في تايوان، الأحد، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحثوا حكومتهم على التوقف عن بيع قطع الأسلحة للشركات الإسرائيلية والأمريكية.

ورغم هطول الأمطار، سار مئات المتظاهرون من ميدان الحرية إلى كونترول يوان في العاصمة التايوانية تايبيه، حسب ما ذكرت صحيفة “تايوان بلاس نيوز” المحلية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة، ورددوا شعارات مثل “فلسطين حرة” و”الحرية لغزة”.

كما دعا المتظاهرون إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة.

وعندما مر التجمع بالقرب من سلسلة مطاعم أمريكية شهيرة للوجبات السريعة في تايبيه، ردد المتظاهرون شعارات تطالب بمقاطعتها.

كما طالب المتظاهرون الحكومة التايوانية بإنهاء أي دعم لإسرائيل على الفور، ووقف بيع قطع الأسلحة للشركات الأمريكية والإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

(وكالات)