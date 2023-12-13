تبادل إطلاق نار بين حراس ناقلة نفط مع مسلحين على متن قارب بالقرب من اليمن

واشنطن: تبادل حراس مسلحون على متن ناقلة نفط إطلاق النار مع مسلحين على متن قارب صغير في البحر الأحمر، في إشارة أخرى على تصاعد المخاطر في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن وتيرة الهجمات في الممر البحري الذي تمر عبره 12 %من حجم التجارة العالمية تزايدت في الأيام الأخيرة.

وأشارت إلى أن الحادث الأحدث يرفع عدد السفن التجارية التي تعرضت للهجوم أو اقتربت من اليمن منذ اندلاع حرب إسرائيل مع حركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى نحو اثنتي عشرة.

وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران، والذين يدعمون حماس في الصراع، مسؤوليتهم عن العديد من تلك الهجمات.

وقالت شركة أردمور للشحن المالكة والمشغلة للسفينة أردمور إنكاونتر، إن الناقلة تعرضت للهجوم أثناء عبورها البحر الأحمر، ولم يصعد أحد على متنها، وجميع أفراد الطاقم بخير ولم تتعرض لأضرار.

(د ب أ)