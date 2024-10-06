تبادل اتهامات في إسرائيل ومجازر للتغطية على الفشل

غزة ـ «القدس العربي»: حاولت عدة مؤسسات عسكرية وأمنية في إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وتلقي باللوم على المستوى السياسي، وتمثل ذلك بعد سربت تقارير إخبارية نقلاً عن مصادر عسكرية، أن المؤسسة العسكرية كانت قد أرسلت سابقا أربعة تحذيرات إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تحذره من وقوع الهجوم، كما أعلن ذلك بشكل واضح الناطق باسم جيش الاحتلال.

وقال باسم الجيش الإسرائيلي إنه بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2023 أرسلت شعبة الاستخبارات 4 رسائل تحذيرية توضح كيف ينظر من وصفهم بـ «أعداء إسرائيل» في مختلف الساحات إلى الضرر الذي يلحق بتماسك الدولة، وبالجيش خصوصا، لكن نتنياهو أصدر بيانا كذب فيه ذلك، وقال إن «ادعاء المؤسسة العسكرية أنه تم تحذيري قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول من هجوم محتمل من غزة مناف للحقيقة» وأضاف: «تقييمات المؤسسات الأمنية لا تشير إلى أي تحذير من نية حماس مهاجمة إسرائيل، بل تقدم تقييما معاكسا».

لكن ذلك النفي لم يمنع 80% من إسرائيليين استطلعت آراءهم صحيفة «معاريف» العبرية، أن يحملوا نتنياهو مسؤولية ذلك الهجوم.

وفي هذا السياق، صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أشارت إلى استغلال نتنياهو الحرب على غزة من أجل البقاء في السلطة، مؤكدةً أنّ السابع من أكتوبر/تشرين الأول حطّم إرثه حيث لا يمكن تأجيل مناقشة خروجه من السلطة إلى الأبد.

لكن ذلك كله لم يمنع جيش الاحتلال الذي كسرت غطرسته على أيدي مجموعات مسلحة، لا تملك تلك الأسلحة التي تملكها إسرائيل ولا التقنيات العالية ولا حتى التدريبات اللازمة، من الإقرار بفشله في يوم 7 أكتوبر.

ورسمياً، أقر الجيش الإسرائيلي بـ»إخفاقه» في الدفاع عن «تجمع بئيري» في ذلك اليوم، وقال إن سكان التجمع الاستيطاني اضطروا للدفاع عن أنفسهم، بعد تقاعس الجنود الذين كانوا منتظرين للأوامر.

كما أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال فتح تحقيق موسع في ما جرى في ذلك اليوم. ولإقراره بالفشل هو وقادة جيشه، كشف النقاب بأنه ينوي الاستقالة من منصبه بحلول نهاية العام الجاري.

والجدير ذكره أنه منذ بدء الحرب، قدم عدد من قادة الجيش الإسرائيلي أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء أهارون حاليفا، وقائد المنطقة الوسطى يهودا فوكس، وقائد فرقة غزة آفي روزنفيلد، استقالاتهم بسبب الفشل في صد وإحباط هجوم كتائب «القسام».

وكان آخر الاستقالات تلك التي قدمها البريغادير (العميد) يوسي سارييل قائد الوحدة 8200 في جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد 11 شهراً من الحرب في غزة، لرئيس هيئة الأركان، حيث أبلغ رؤساءه ومرؤوسيه أنه ينوي الاستقالة من منصبه، بعدما يقرب من عام من فشل مؤسسة الاستخبارات الإسرائيلية في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء في رسالة استقالة: «لم أقم بالمهمة كما توقعت وكما توقع مرؤوسي وقادتي ومواطنو بلادي».

وبسبب هذه الإخفاقات العسكرية والأمنية لجيش الاحتلال وأجهزة الاستخبارات، وبسبب الإحراجات التي سببها الهجوم للمستوى السياسي اليميني المتشدد، لجأت قوات الاحتلال إلى ارتكاب مجازر دموية خطيرة وكبيرة، فاقت كل الحروب والتصعيدات العسكرية التي شهدتها فلسطين منذ بداية الصراع، وقد بدا واضحاً أن المخططين للهجوم لم يضعوا في الحسبان ما ستؤول إليه الأمور الميدانية في القطاع، وعدم قدرة المجتمع الدولي على لجم إسرائيل، ومنعها من ارتكاب الكم الكبير من المجازر الدامية.

وفضلاً عن عدد الشهداء الذي فاق الـ 41 ألف شهيد، وأكثر من 90 ألف جريح، دمرت قوات الاحتلال منذ بداية الحرب 150,000 وحدة سكنية بشكل كلي، فيما باتت 80,000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، و200,000 وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي.

كما دمرت قوات جيش الاحتلال 330,000 متر طولي من شبكات المياه، إضافة إلى 655,000 متر طولي دمر من شبكات صرف صحي، و2,835,000 متر طولي شبكات الطُرق والشوارع في قطع غزة.

وأظهرت إحصائية رسمية أن جيش الاحتلال ألقى على قطاع غزة 83,000 طن متفجرات منذ بدء الحرب.