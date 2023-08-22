اقتصاد

تباطؤ التضخم في المغرب إلى 4.9% على أساس سنوي في يوليو

منذ 43 دقيقة

حجم الخط
0

الرباط:  قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم في المملكة، استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى 4.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز مقارنة مع 5.5 بالمئة في الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 11.7 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة.

وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 5.4 بالمئة على أساس سنوي و0.3 بالمئة على أساس شهري.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

لبنان على شفير فوضى شاملة… ما العمل؟
6 - أغسطس - 2023
تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 5.5% خلال يونيو
21 - يوليو - 2023
انخفاض التضخم في الولايات المتحدة.. بشرى أم تهديد مقبل؟ 
16 - يوليو - 2023
ربع الأسر ذات العائل الوحيد غير قادرة على تحمل تكاليف الطعام في بريطانيا
14 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية