تباطؤ التضخم في المغرب إلى 4.9% على أساس سنوي في يوليو

الرباط: قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم في المملكة، استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى 4.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز مقارنة مع 5.5 بالمئة في الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 11.7 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة.

وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 5.4 بالمئة على أساس سنوي و0.3 بالمئة على أساس شهري.

(رويترز)