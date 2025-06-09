تباطؤ نمو صادرات الصين في مايو بسبب تداعيات الرسوم الجمركية

بكين: تباطأ نمو الصادرات الصينية خلال مايو/ أيار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بسبب التداعيات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، في حين استمر الانخفاض في أسعار المنتجين ليصل إلى أسوأ مستوى له في عامين، مما زاد من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصعيدين المحلي والخارجي.

وأدت الحرب التجارية الأمريكية والتقلب في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في الشهرين الماضيين إلى اضطرابات حادة في أداء المُصدرين الصينيين، إلى جانب شركائهم التجاريين عبر المحيط الهادي.

وفي دليل على تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الشحنات، أظهرت بيانات جمركية أن قيمة صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بما يعادل 34.5 بالمئة في مايو أيار على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير شباط 2020 حينما تفشت جائحة كوفيد-19.

وأظهرت البيانات الصادرة الاثنين أن إجمالي قيمة الصادرات الصينية ارتفع 4.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو/ أيار، بعد قفزة بلغت 8.1 بالمئة في أبريل/ نيسان، لكنها أقل من النمو المتوقع عند خمسة بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، وذلك على الرغم من خفض الرسوم الجمركية الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ على السلع الصينية في أوائل أبريل/ نيسان.

وانخفضت واردات الصين 3.4 بالمئة على أساس سنوي في مايو/ أيار، مقابل التوقعات في استطلاع لرويترز بتراجعها 0.9 بالمئة.

ورغم تراجع المخاوف بين المصدرين في الصين في مايو/ أيار بعد أن اتفقت بكين وواشنطن على تعليق معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، لا يزال التوتر قائما بين أكبر اقتصادين في العالم بينما يتفاوضان بشأن العديد من القضايا.

ويجتمع ممثلون تجاريون من الصين والولايات المتحدة في لندن الاثنين لاستئناف المحادثات بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني.

وبلغ الفائض التجاري للصين في مايو/ أيار 103.22 مليار دولار، مرتفعا من 96.18 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهرت بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء تفاقم الضغوط الهبوطية على أسعار المنتجين.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 3.3 بالمئة على أساس سنوي في مايو/ أيار بعد انخفاضه 2.7 بالمئة في أبريل/ نيسان، مسجلا بذلك أكبر انكماش في 22 شهرا، بينما واصلت أسعار المستهلكين انخفاضها وتراجعت 0.1 بالمئة الشهر الماضي على أساس سنوي.

(رويترز)