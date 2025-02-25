تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية وسط ضعف الأرباح وقيود أمريكا على الصين

دبي – رويترز: تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج أمس الثلاثاء مع إعلان شركات عن أرباح دون توقعات السوق، وسط مخاوف إزاء قيود استثمارية أمريكية على الصين.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقييد الاستثمارات الصينية في مجالات استراتيجية مثل الرقائق والذكاء الإصطناعي والطيران والفضاء.

كما تأثرت المعنويات سلباً بإشارة ترامب إلى أن فرض الرسوم الجمركية المقترحة على المكسيك وكندا سيبدأ في موعده الأسبوع المقبل، بعدما كان المستثمرون يأملون في أن تمنع المفاوضات ذلك التهديد.

وهبط المؤشر السعودي 0.2 في المئة مع انخفاض سهم «أكوا باوَر» 3.2 في المئة.

وأعلنت الشركة تحقيق أرباح سنوية تفوق تقديرات المحللين لكنها لم تحقق الإيرادات المتوقعة.

كما هوى سهم «شركة الخزف السعودي» 10 في المئة، وهو أكبر انخفاض يومي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، بعد تسجيل خسارة سنوية.

ونزل سهم شركة «ينبع الوطنية للبتروكيماويات» 1.7 في المئة بعدما جاءت أرباحها لعام 2024 دون توقعات المحللين.

وصعد مؤشر دبي الرئيسي 0.1 في المئة، بدعم من ارتفاع سهم شركة «إعمار» العقارية القيادي 1.1 في المئة، في حين ارتفع سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» 1.7 في المئة.

وقدم البنك، أكبر مصارف دبي، عرضاً نقدياً إلزامياً للاستحواذ على جميع أسهم «مصرف الإمارات الإسلامي» بسعر 11.95 درهم (3.25 دولار) للسهم.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.2 في المئة مع إغلاق سهم «أدنوك للغاز» مرتفعا 1.8 في المئة.

وهبط المؤشر القطري 0.7 في المئة مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه مثل سهم شركة الملاحة القطرية «ملاحة» الذي انخفض 3.9 في المئة.

وقال هاني أبو عاقلة، كبير محللي السوق لدى «إكس.تي.بي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن سوق الأسهم القطرية تراجعت مع ظهور عمليات جني أرباح بعد فترة من «التداول الأفقي» وسط حالة من عدم اليقين بالقرب من مستويات المقاومة.

وفي البحرين، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2 في المئة إلى 1954 نقطة.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة سلطنة عمان 0.4 في المئة إلى 4410 نقاط.

وكانت بورصة الكويت مغلقة أمس بمناسبة عطلة عامة.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 في المئة، متأثراً بانخفاض سهم «البنك التجاري الدولي» 2.6 في المئة.