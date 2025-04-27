تباين أداء بورصات الخليج بسبب عدم اليقين حول محادثات الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين

دبي – رويترز: تباينت أسواق الأسهم الخليجية عند الإغلاق أمس الأحد وسط حذر المستثمرين بسبب الغموض الذي يكتنف مفاوضات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، مع ترقب كثيرين تقارير أرباح الشركات.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نُشرت يوم الجمعة الماضي أن هناك مفاوضات جارية مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، لكن بكين نفت إجراء أي محادثات، في أحدث إشارة ضمن سلسلة من التصريحات المتضاربة عن مدى التقدم المحرز لتهدئة الحرب التجارية التي تهدد النمو العالمي.

وانخفض المؤشر السعودي 0.1 في المئة مع تراجع سهم «البنك الأهلي السعودي»، أكبر مصرف في المملكة، 1.4 في المئة.

وتراجعت أسهم «مجموعة تداول السعودية»، المالكة للبورصة، 1.6 في المئة عقب انخفاض حاد في أرباح الربع الأول.

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.1 في المئة مدعوماً بارتفاع سهم «شركة صناعات قطر» للبتروكيماويات 1.8 في المئة.

واستقر المؤشر البحريني عند 1901 نقطة، فيما زاد المؤشر العماني 0.1 في المئة إلى 4279 نقطة.

وصعد المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 8487 نقطة.

وكانت بورصتا أبو ظبي ودبي مغلقتين أمس في عطلتهما الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 في المئة مدعوما بصعود سهم «البنك التجاري الدولي» 0.5 في المئة.