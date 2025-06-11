تباين أداء بورصات الخليج بعد محادثات تجارية بين أمريكا والصين

دبي – رويترز: أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين أمس الأربعاء في ظل إحراز تقدم طفيف في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مما بدد الآمال في تخفيف التوتر طويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال مسؤولون كبار من كلا البلدين إنهما اتفقا على إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية بينهما إلى المسار الصحيح ورفع القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، دون وجود مؤشر يُذكر على التوصل إلى حل دائم.

وتخلى المؤشر السعودي عن مكاسبه المبكرة ليغلق مستقراً عند 11005.

في غضون ذلك، نقلت رويترز عن مصادر تجارية القول أمس الأول إن من المتوقع انخفاض إمدادات النفط الخام السعودية إلى الصين بشكل محدود في يوليو/تموز لكنها ستظل قوية للشهر الثالث على التوالي مع استعادة المملكة لحصتها السوقية في إمداد أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفض مؤشر دبي 0.1 بالمئة ليحوم حول أعلى مستوى في 17 عاماُ، مع خسارة «بنك الإمارات دبي الوطني» اثنين بالمئة.

وقال جوزف ضاهرية، المدير في «تيكميل» للوساطة، إن بورصة دبي ظلت مستقرة نسبياً مما يشير إلى احتمال وجود حالة من عدم اليقين مع اقتراب السوق من أعلى مستوياتها في 17 عاماً، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة مع ارتفاع سهم «أدنوك للغاز» 1.2 بالمئة.

وقالت شركة «أدنوك للغاز» أمس الأول إنها اتخذت قرار الاستثمار النهائي وأرست عقوداً قيمتها خمسة مليارات دولار للمرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني». وارتفع مؤشر قطر 0.2 بالمئة مع صعود سهم «شركة قطر لنقل الغاز» 2.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة مدعوماً بصعود سهم «البنك التجاري الدولي» إثنين بالمئة.