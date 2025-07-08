تباين أداء بورصات الخليج بفعل الغموض المحيط بالرسوم الجمركية الأمريكية

دبي – رويترز: تباين أداء بورصات الخليج عند الإغلاق أمس الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر إزاء السياسات التجارية الأمريكية بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم مرتفعة على السلع المستوردة من عدة شركاء تجاريين وتأجيل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية إلى أول أغسطس/آب.

وتفادت اقتصادات الخليج الإجراءات الفورية، لكن ترامب أعلن في وقت سابق عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة عشرة في المئة على الدول التي تنتهج «سياسات مناهضة للولايات المتحدة» في مجموعة دول «بريكس» التي تضم الإمارات.

والسعودية ليست عضوا في «بريكس» لكنها تشاركت في اجتماعات التكتل منذ أبريل/نيسان.

وانخفض المؤشر السعودي 0.5 في المئة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام متتالية، مع هبوط معظم القطاعات. وتراجع سهم شركة «أكوا باور» 3.4 في المئة وهبط سهم «مصرف الراجحي» 0.2 في المئة.

وأمس تراجعت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال الخليجية، بعد ارتفاعها اثنين في المئة تقريبا في الجلسة السابقة بسبب مخاوف متعلقة بالرسوم الجمركية والزيادة الأعلى من المتوقع في إنتاج تحالف «أوبك+» لشهر أغسطس/آب.

وخسر مؤشر دبي الرئيسي 0.1 في المئة بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 17 عاماً أمس الأول. وتراجع سهم شركة «إعمار» العقارية 0.7 في المئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بشكل طفيف.

وتقدم المؤشر القطري 0.3 في المئة مدعوماً بارتفاع 1.1 في المئة لسهم «مصرف قطر الإسلامي».

وفي البحرين، أنهى المؤشر التداول مرتفعاً 0.7 في المئة ليصل إلى 1961 نقطة. وتراجع مؤشر عُمان 0.5 في المئة إلى 4554 نقطة. وختم مؤشر الكويت التعاملات على ارتفاع 0.2 في المئة إلى 9213 نقطة.

في غضون ذلك، قالت البورصة المصرية إنها علقت التداول أمس الثلاثاء بسبب أعطال تؤثر على قدرة شركات الوساطة على التواصل بكفاءة عبر نظام التداول، وذلك بعد يوم من اندلاع حريق في سنترال رمسيس بالقاهرة، وهو مركز رئيسي لخدمات الإنترنت والاتصالات في العاصمة.