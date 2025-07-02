تباين أداء بورصات الخليج وسط ضبابية بشأن إعادة فرض الرسوم الجمركية الأمريكية

دبي – رويترز: تباين أداء البورصات في منطقة الخليج عند الإغلاق أمس الأربعاء في وقت يراقب فيه المستثمرون تطورات التجارة العالمية قبل إعادة فرض محتملة للرسوم الجمركية الأمريكية في التاسع من يوليو/تموز.

قال الرئيس دونالد ترامب أمس الأول إنه لا يفكر في تمديد الموعد النهائي للدول للتفاوض على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة وواصل التعبير عن شكوكه حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليابان.

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 في المئة بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، مدعوماً بارتفاع سهم شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بما يعادل 1.7 في المئة. وقال جوزيف ضاهرية، المدير الإداري في «تيك ميل»، إن الحذر السائد في المنطقة ساهم في تباين أداء القطاعات. وأضاف «يترقب المستثمرون المزيد من التطورات من أجل مزيد من الوضوح، بينما لا تزال أسعار النفط المنخفضة تشكل خطرا، على الرغم من التوقعات الاقتصادية الإيجابية».

ومن الأسهم الرابحة، ارتفع سهم شركة النفط العملاقة «أرامكو» 0.8 في المئة.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط بشكل طفيف مع تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقييم الأسواق لتوقعات زيادة الإمدادات من كبار المنتجين الشهر المقبل، في حين استمر الدولار في التراجع.

وانخفض مؤشر دبي 0.4 في المئة، متأثراً بانخفاض سهم «سالك» 1.3 في المئة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي 0.1 في المئة، بينما أغلق المؤشر القطري دون تغيير يذكر. وارتفع مؤشر البحرين 0.3 في المئة، وتقدم مؤشر سلطنة عمان 0.3 في المئة، في حين انخفض مؤشر الكويت 0.6 في المئة. وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 في المئة مع ارتفاع سهم «طلعت مصطفى القابضة» للتطوير العقاري 0.9 في المئة.