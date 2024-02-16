تباين أسعار النفط بفعل توقعات للطلب

طوكيو: تباينت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لتوقعات بتباطؤ الطلب وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأمريكية أنعشت الآمال حيال خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0131 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 82.75 دولار للبرميل. بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 78.04 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة أمس الخميس إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.

(رويترز)