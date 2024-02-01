تبرئة نشطاء متابعين بتهمة الإرهاب في الجزائر

الجزائر- “القدس العربي”: نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية في الجزائر العاصمة بالبراءة في حق نشطاء توبعوا بتهمة الإرهاب على خلفية جمعهم أموالا لمساعدة سجناء الحراك الشعبي، في وقائع تعود إلى سنتي 2020 و2021.

وبهذا القرار، أيدت المحكمة الجنائية الاستئنافية التي تمثل قضاء الدرجة الثانية، حكم محكمة الجنايات الابتدائية الذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2022. وفي حال لم يتم استئناف هذه الأحكام من قبل النيابة العامة، ستصبح أحكام البراءة نهائية في حق النشطاء، وهو ما يستجيب لمطالب الحقوقيين بطي هذا الملف.

وشملت أحكام البراءة، نشطاء معروفين مثل العادي لعسولي الذي كان من الأسماء البارزة خلال فترة الحراك بالإضافة إلى أساتذة جامعيين مثل فتيحة بريكي وسارة لعدول ومهنا عبد السلام، ونشطاء آخرين مثل محمد ياجوني، محمد سمالة، زهير بوقرموح، نوال العايب وغيرهم. وتضمنت قرارات القضاء إعادة كامل الحقوق للنشطاء مثل جوازات السفر التي سحبت منهم خلال فترة الرقابة القضائية أو السجن.

وتوبع في هذه القضية في المجمل 65 متهما بينهم 4 موقوفين، حيث دارت الوقائع حول مساعدات مادية قدمها هؤلاء النشطاء سنة 2021 لعائلات معتقلي الحراك الشعبي، بعد إنشائهم تنسيقية لدعم عائلات المعتقلين، كانت تقدم المساعدة عبر التبرعات. وشملت التحقيقات مصدر الأموال وما إذا كان المتبرعون ينتمون لجماعة تخريبية، وفق الوصف المعتمد.

وواجه النشطاء في هذه القضية التهمة المثيرة للجدل المتعلقة بالإرهاب بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات والتي تم استحداثها في عهد وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي في جوان/حزيران 2021. وتلقى هذه المادة انتقادات واسعة من جانب الحقوقيين والمحامين، كونها، حسبهم، وسَعت تعريف الإرهاب ليشمل “محاولة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية”. وفي مرافعاتهم، ركّز المحامون على الإشكالات المرتبطة بهذه المادة التي طالب البعض بإلغائها.

وأثناء استجوابهم من قبل القاضي، دافع النشطاء الموقوفون خلال المحاكمة الابتدائية عن براءتهم، رافضين تهمة الإرهاب الموجهة لهم، وأكدوا أن ما قاموا به ليس سوى واجب التضامن مع عائلات معتقلين في فترة الحراك الشعبي. لكن النيابة كان لها رأي آخر، فقد اعتبرت أن التهم ثابتة في حق النشطاء والتمست السجن النافذ لمدة 15 سنة للموقوفين و12 سنة لغير الموقوفين و5 سنوات للمتابعين بجنح وليس جناية، وهو ما لم تسايرها فيه هيئة المحكمة، حيث جاءت أغلب الأحكام بالبراءة والبقية مخففة.