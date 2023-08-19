تبون: الجزائر تحرز تقدما مهما في توسيع شراكاتها الإستراتيجية عبر العالم

الجزائر: قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن بلاده “تحرز تقدما مهما في اتجاه توسيع شراكاتها الإستراتيجية عبر العالم، لبعث ديناميكية اقتصادية مستقطبة للاستثمارات، ولتأكيد حضورها القوي وتأثيرها إقليميا ودوليا”.

وتوجه تبون برسالة إلى الجزائريين عشية اليوم الوطني للمجاهد، الذي يخلد للذكرى المزدوجة الـ68 لهجومات الشمال القسنطيني، والذكرى الـ67 لانعقاد مؤتمر “الصومام” (20 أغسطس -1955 20 أغسطس 1956)، والذي اتخذ فيه قرار بإقامة المجلس الوطني للثورة الجزائرية، في خضم ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي.

وقال رئيس الجزائر في رسالته: “تذكرنا الأحداث الشاهدة على التضحيات الجسيمة إبان ثورة التحرير المباركة بعظمة الجزائر، وهمة شعبها الحر، وعلو شأنه، فنحتفي بالأيام التي وقعت فيها تلك الأحداث التاريخية بشموخ شعب صاغ بدماء أبنائه أمجادا، وحقق أجلّ نصر في التاريخ المعاصر على قوى الاستعمار الظالمة المدحورة”.

وأضاف: “تتجدد على أرض الكفاح وقلعة الحرية مشاعر الاعتزاز بالانتماء إلى وطن صنع كبرياءه الشهداء الأبرار، الذين أودعوا في الأجيال بذرة الوفاء لرسالة نوفمبر الخالدة وأورثوا شبابنا خصالا تغذي فيها الوعي الوطني، والغيرة على بلد خاض حربا مريرة ضروسا من أجل الانعتاق .. ودفع ثمن الحرية دما غاليا مقدسا”.

ودعا تبون الجزائريين والجزائريات إلى الحفاظ على ” الجزائر الغالية، دولة وطنية مصانة، مهابة، قوية بمؤسساتها الدستورية، وبوحدة شعبها، ووعي وطموح شبابها”.

وشدد الرئيس على أنه يستلهم من إيمان شهداء وقادة ثورة التحرير بالنصر، “الثقة في مقدرات الأمة على تحقيق المؤشرات الإيجابية في مجالات التنمية المستدامة، وتتواصل بسواعد أبنائها الإنجازات. وتتعزز بها المكاسب الاجتماعية حفظا لكرامة المواطن”.

واختتم بقوله: “نستشرف بيقين المؤمنين برسالة الشهداء، والعارفين بمقدرات الجزائر ومكامن ثروتها، ومقومات نهضتها مزيدا من الارتقاء ببلادنا، وإسماع صوتها، وتثبيت مكانتها، لتواصل الاضطلاع الكامل بدورها المحوري في المنطقة والعالم مستمدة العزيمة من تعلق الشعب الجزائري بالعزة والسيادة وتطلعه إلى الرقي”.

(د ب أ)