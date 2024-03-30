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تبون: الناتج المحلي للجزائر سيتعدى 400 مليار دولار في 2026

منذ ساعة واحدة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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الجزائر: رجح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تجاوز الناتج المحلي لبلاده 400 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026.

وكانت الحكومة الجزائرية توقعت بلوغ الناتج المحلي 245 مليار دولار عام .2023

وتحدث تبون، في مقتطفات نشرت من مقابلة إعلامية مع وسائل إعلام محلية ستبث مساء اليوم السبت، عن استكمال مضاعفة أجور الموظفين في غضون عامي 2026 و2027، بإقرار زيادات جديدة بنسبة 53 %، بعد زيادة بـ47 % في الأعوام الماضية.

من جهة أخرى، أكد تبون، أنه آن الآوان لأن تصبح فلسطين عضوا كامل الحقوق والحرية في الأمم المتحدة ولو محتلة.

(د ب أ)

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