تبون في أول زيارة لمنجم غار جبيلات الضخم يؤكد أن الجزائر استعادت مكانتها المحورية

الجزائر- “القدس العربي”:

أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة لمنجم الحديد الضخم غار جبيلات في الجنوب الغربي للبلاد، والذي تعول عليه الجزائر في دفع التنمية الصناعية في هذه المنطقة الصحراوية.

واحتفى الإعلام الحكومي في الجزائر بالزيارة التي قال التلفزيون العمومي إنها الأولى لرئيس جزائري إلى هذا المنجم الذي ظل استغلاله معلقا بالنظر لتضاريس المنطقة الوعرة ونوعية خام الحديد الذي يتطلب معالجة خاصة بالنظر لاحتوائه على نسب عالية من الفوسفور.

وخلال الزيارة التي قادته لولاية تندوف، وضع الرئيس تبون حجر الأساس لمشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غار جبيلات، مبرزا أهمية إنجاز “مدينة منجمية” حول المنجم، وضرورة الانطلاق الفوري في إنجاز مركب الصلب بولاية بشار، وهي ولاية محاذية لتندوف.

كما عرفت الزيارة إشراف الرئيس الجزائري على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز خط السكة الحديدية بشار- تندوف- غار جبيلات على مسافة 950 كلم، مشددا على ضرورة احترام آجال إنجاز هذا المشروع الضخم المحددة بـ30 شهرا.

وأدلى تبون في لقائه مع أعيان وممثلي المجتمع المدني بتندوف بتصريحات أبرز فيها أن الجزائر “استعادت قوتها ومكانتها المحورية والريادية إقليميا ودوليا بفضل الجيش الوطني الشعبي وإخلاص الرجال”. وقال إن ولاية تندوف ستصبح “قطبا حقيقيا” في مجال الصناعة، معتبرا أن منجم غار جيبلات وخط السكة الحديدية من المشاريع الحيوية التي من شأنها المساهمة في القضاء على البطالة وتوفير مناصب الشغل لفائدة شباب المنطقة.

ويُرتقب أن يكتمل مشروع سكة الحديد سنة 2026، بحيث سيسمح بالانتقال من استغلال 3 ملايين إلى 50 مليون طن سنويا من خام الحديد، مما سيسمح بإنتاج 12 مليون طن من الحديد السائل.

ووفق المخطط الذي عرضه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في بداية استغلال المنجم قبل سنة، سيتم خلال المرحلة الأولى (2022-2025) استخراج 2 – 3 مليون طن من خام الحديد، ونقله برا في انتظار إنجاز خط السكة الحديدية، والوصول بالخامات إلى غاية وهران حيث توجد مصانع وموانئ للتصدير.

ويكمن الرهان الأول بالنسبة للجزائر من وراء استغلال منجم غار جبيلات، في توفير المادة الأولية لخام الحديد والتي تستوردها الجزائر سنويا بنحو مليار دولار. ويتوفر المنجم على احتياطي يصل إلى 3.5 مليار طن من خام الحديد، ويجري حاليا استغلاله بالتعاون مع شركات صينية.