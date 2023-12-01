تبون في أول زيارة لمنجم غار جبيلات الضخم يؤكد أن الجزائر استعادت مكانتها المحورية

الجزائر- “القدس العربي”:
أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة لمنجم الحديد الضخم غار جبيلات في الجنوب الغربي للبلاد، والذي تعول عليه الجزائر في دفع التنمية الصناعية في هذه المنطقة الصحراوية.
واحتفى الإعلام الحكومي في الجزائر بالزيارة التي قال التلفزيون العمومي إنها الأولى لرئيس جزائري إلى هذا المنجم الذي ظل استغلاله معلقا بالنظر لتضاريس المنطقة الوعرة ونوعية خام الحديد الذي يتطلب معالجة خاصة بالنظر لاحتوائه على نسب عالية من الفوسفور.
وخلال الزيارة التي قادته لولاية تندوف، وضع الرئيس تبون حجر الأساس لمشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غار جبيلات، مبرزا أهمية إنجاز “مدينة منجمية” حول المنجم، وضرورة الانطلاق الفوري في إنجاز مركب الصلب بولاية بشار، وهي ولاية محاذية لتندوف.
كما عرفت الزيارة إشراف الرئيس الجزائري على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز خط السكة الحديدية بشار- تندوف- غار جبيلات على مسافة 950 كلم، مشددا على ضرورة احترام آجال إنجاز هذا المشروع الضخم المحددة بـ30 شهرا.
وأدلى تبون في لقائه مع أعيان وممثلي المجتمع المدني بتندوف بتصريحات أبرز فيها أن الجزائر “استعادت قوتها ومكانتها المحورية والريادية إقليميا ودوليا بفضل الجيش الوطني الشعبي وإخلاص الرجال”. وقال إن ولاية تندوف ستصبح “قطبا حقيقيا” في مجال الصناعة، معتبرا أن منجم غار جيبلات وخط السكة الحديدية من المشاريع الحيوية التي من شأنها المساهمة في القضاء على البطالة وتوفير مناصب الشغل لفائدة شباب المنطقة.
ويُرتقب أن يكتمل مشروع سكة الحديد سنة 2026، بحيث سيسمح بالانتقال من استغلال 3 ملايين إلى 50 مليون طن سنويا من خام الحديد، مما سيسمح بإنتاج 12 مليون طن من الحديد السائل.
ووفق المخطط الذي عرضه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في بداية استغلال المنجم قبل سنة، سيتم خلال المرحلة الأولى (2022-2025) استخراج 2 – 3 مليون طن من خام الحديد، ونقله برا في انتظار إنجاز خط السكة الحديدية، والوصول بالخامات إلى غاية وهران حيث توجد مصانع وموانئ للتصدير.
ويكمن الرهان الأول بالنسبة للجزائر من وراء استغلال منجم غار جبيلات، في توفير المادة الأولية لخام الحديد والتي تستوردها الجزائر سنويا بنحو مليار دولار. ويتوفر المنجم على احتياطي يصل إلى 3.5 مليار طن من خام الحديد، ويجري حاليا استغلاله بالتعاون مع شركات صينية.
الى الاخ المعلق () الاتفاقية التي اشرت اليها ولكنك اولتها لما يخدم النوايا السيئة الخبيثة كانت اتفاقية حول رسم الحدود الجزائرية مع ستة دول الجوارثم اصبحت سبعة بعد سنة 1976باضمام الج الع الصحراوية وا مضت عليها كل دول الجواربما في ذالك الج ال الص وصارت سارية الفعول . الا المغرب راح يتاطل الى اليوم وتنمية الحدود بينها مفعل ويسير وفق الاحترام المتبادل . اذن الذنب ليس نذنب الجزائر. هذا ان كانت نيتك سليمة . اما كانت غير ذاك سبق ان علقت على احد الغرابيب السود فخذ الجواب منه…. نتنازل لكم علبها بطيب خاطر بشرط :.
1) – ان تظهر لتا عقد ملكيتكم لها .
2) – ان تكوتوا فمتم 150 ثورة – ومقاومة – وانتفاضة . طيلة 132 ستة من الكفاح متوجا بثورة عارمة ضد المستمر دامت سبع سنين وتصف. قدمتم خلالها مليون ونصف المليون من الشهداء. بمعدل 535 شهيدا كل يوم اى 27 شهيدا في كل ساعة . 3)- ان تكونوا قدمتم فداء وثمتا لها 10 ملايين شهيدا اذا قمتم بكل هذا فهي حلالا زلالا لكم..
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لم يستمر استعمار المغرب أكثر من 42 سنة بسبب زخم المقاومة التي انتجت أنوال وبوغافر والاطلس وشفشاون وايفني وغيرها…وزعماء مثل الخطابي والريسوني وباسو باسلام والزياني والزرقطوني وماء العينين..
لو قمنا بعملية حسابية بسيطة لعدد الشهداء الذين ذكرتهم مضروبا في عدد أيام السنة ومضروبا في عدد السنوات التي قضتها فرنسا في الجزائر..فستكون التتيجة هي مايقارب 27 مليون شهيد أي يفوق باربعة عشر ضعفا عدد السكان الاصليين.واما إذا أصفنا مرحلة الحكم التركي التي تناهز أربعة قرون فإن النتيجة ستكون بحجم سكان الصين حالياً. أما المنطق فهو أن المقاومة تقصر عمر الإستعمار ولا تطيله.
عبد الرحيم المغربي.
مجرد تساؤل. من استعمر المغرب !!!؟؟؟ نشر الطاهر بن جلون مقالا في جريدة “لوبوان” الفرنسية بتاريخ: 08/11/2022: تحت عنوان: ” المغرب يُشرح لماكرون” جاء فيه ما نصه: ” المغرب لم يخضع أبدا للاستعمار” انتهى الاقتباس ومن يريد، تزوير التاريخ، ويعتبر فرنسا استعمرت المغرب، فمعاهدة الحماية لسنة 1912 تكذبه. الفرنسيون، الإسباني، البرتغاليون، أخذوا ما يريدون من سلاطين المغرب
أي تصرف في مناجم غار جبيلات سيعيد موضوع ترسيم الحدود إلى نقطة الصفر وسيفتح ملف الصحراء الشرقية التي ضمتها فرنسا في بداية الخمسينات كعقاب للمغرب على تأييد السلطان محمد الخامس لاستقلال الجزائر…والظاهر أن هذا الموضوع لن يتجاوز حدود الترويج الإعلامي كرد فعل على إعلان نيجيريا بداية الأشغال في الأنبوب العابر إلى المغرب..وبعد الفشل في الإلتحاق بمنظمة البريكس..
انها حدود وهمية و ضعها لنا سايكس و بيكو و صدقناها نحن السذج
عوض المطالبة بوحدة الاوطان تتقاتلون و تيبون و تشتمون في بعضكم البعض اصحو من نومكم يا مغفلين
الجزائر و المغرب شعب واحد فرقنا المستعمر و جعل على رؤوسنا حكام لتنفيذ المخطط و هو عدم التفكير في الوحدة و نشر التفرقة و هذا لايخدمنا بل يخدم الاعداء
لا أعرف لماذا في كل مرة تحاول الجزائر تنفيذ مشروع، لتطوير قطاع صناعي، لإطلاق نفسها في مجال اقتصادي، نرى أن الناس الذين لا نعرفهم يأتون للانتقاد فقط من أجل متعة الانتقاد. ما الذي يتدخلون فيه؟ لا أعلم!
…/…تتمة
مجرد تساؤل.
كيف تحمي أو تسترد حقوقك!!!؟؟؟
من كان لديه حق، ثابت بالوثائق، أكيد لن يسترده بالجعجة في الإعلام والمواقع، بل في المحاكم أو بالقوة.
سأحكي لك نكتة حقيقية أسرَّها بومدين إلى الإعلامي الفرنسي “بول بالتا” ونشرتها جريدة “لوموند” الفرنسية بتاريخ: 28/12/1978. وذلك عندما أعلن له الحسن الثاني عن أطماعه في الغرب الجزائري وبورقيبة عن أطماعه في الشرق الجزائري خلال الثورة، فخاطبهما بومدين بما نصه:
“أنتما حصلتما على استقلالكما، بينما نحن نواصل القتال بقوة. أنتما تتحدثان عن حدودكما. وهذا ما أعرضه عليكما: الجزائريون سيقفون مكتوفي الأيدي، وأنتما تتقدمان بجيشكما من الغرب ومن الشرق، وحيث يلتقي الجيشان نرسم حدود تونس والمغرب… ثم طلبا مني عدم المزاح بشأن مثل هذا الموضوع الخطير، قلت لهما إذن عليكما أن تدركا أن الأرض ملك لمن يدفع ثمنها دما” انتهى الاقتباس.
مجرد تساؤل.
كيف تحمي أو تسترد حقوقك!!!؟؟؟
من كان لديه حق، ثابت بالوثائق، أكيد لن يسترده بالجعجة في الإعلام والمواقع، بل في المحاكم أو بالقوة.
للذين يحلمون بغار جبيلات وتندوف، يتعين عليهم لوم الملك الحسن الثاني الذي وقع على اتفاقية الحدود.
بتاريخ:11/03/2023، نشرت جريدة “هسبريس” المغربية مقالا تحت عنوان:” نقاش مغربية “الصحراء الشرقية” يُسَعر عساكر الجزائر.. هذه خلفيات تاريخية”، جاء فيه على لسان الموساوي العجلاوي، خبير في شؤون منطقة الصحراء والساحل ما نصه:
“طرح الموضوع (الحدود) تاريخي بالأساس وليس طرحا رسميا مغربيا، لأن المغرب بلد يحترم اتفاقيات ومعاهدات حسم من خلالها النقاش في1992…. المغرب وافق في ماي 1992 في اجتماع للبرلمان على هذه المعاهدة وصدرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 يونيو 1992، قبل تاريخ 29 يونيو 1992…. المغرب دولة تحترم معاهداتها، بدليل أنه لم يحتج على انتزاع مزارع العرجات من فلاحي منطقة فكيك ″ انتهى الاقتباس.