تبون يبدأ أول زيارة لرئيس جزائري إلى سلطنة عُمان

28 - أكتوبر - 2024

صورة نشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية لزيارة الرئيس الجزائري للبلاد

الجزائر: بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، زيارة هي الأولى لرئيس جزائري إلى سلطنة عُمان.
وأفادت وكالة الأنباء العُمانية، بأن سلطان عُمان، هيثم بن طارق كان في مقدمة مستقبلي الرئيس الجزائري، في زيارة “دولة” إلى السلطنة تستغرق ثلاثة أيام.
وسيبحث سلطان عُمان والرئيس الجزائري خلال الزيارة عددا من مجالات التعاون والشراكة بما يعزّز مصالح البلدين ويحقّق النفع للشعبين الشقيقين، علاوة على تبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتداعيات الأوضاع الراهنة، سعيا للدّفع بحلول التهدئة والاستقرار في المنطقة.

ووصل تبون سلطنة عمان قادما من مصر، حيث بدأ الأحد، جولة عربية يستهلها بزيارة رسمية إلى مصر ثم سلطنة عُمان، وفق بيان سابق للرئاسة الجزائرية.
وتعد زيارة تبون إلى مصر الثانية له بعد أخرى أجراها في يناير/ كانون الثاني 2022، كما تعد أول زيارة خارجية للرئيس الجزائري منذ إعادة انتخابه في سبتمبر/ أيلول الماضي لولاية ثانية مدتها 5 أعوام.

(الأناضول)

