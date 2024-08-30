تبون يتعهد بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية.. وممثل الجزائر في مجلس الأمن يكشف نوايا الاحتلال من وراء إخلاء دير البلح

الجزائر- “القدس العربي”: جدّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، التزامه بمواصلة الدفاع على القضية الفلسطينية في حال انتخابه رئيسا للبلاد لعهدة ثانية، في وقت حذرت الجزائر في مجلس الأمن من مغبة تقويض العمل الإنساني في غزة، على خلفية دعوة الاحتلال الصهيوني الأخيرة لإخلاء دير البلح.

وفي تجمع انتخابي له بولاية جانت في أقصى الجنوب الجزائري، الجمعة، قال تبون إنه سيواصل الدفاع عن القضايا العادلة في العالم والشعوب “المقهورة والمظلومة”، وخص بالذكر القضيتين الفلسطينية والصحراوية، إلى جانب دعم ومؤازرة دول الجوار “كالنيجر الشقيقية”. وذكر المترشح الحر في هذا السياق: “الجزائر بلد خير وتحب الخير للجميع وتحارب الطغيان وستواصل على هذا المنوال”.

وشدد الرئيس المرشح بقوة لخلافة نفسه على أن الجزائر أصبحت مسموعة دوليا، لاسيما في مجلس الأمن الدولي، وستواصل دفاعها عن فلسطين، مُتعهدا بفتح معابر مع النيجر وليبيا واستحداث مناطق حرة جديدة، خاصة أن إنتاج الجزائر اليوم، حسبه، قوي في عدة مجالات كالصناعة الدوائية والكهرومنزلية والصناعات التحويلية، ومجالات أخرى تسمح لها بالتسويق في دول الجوار.

ومن منبر مجلس الأمن، أكدت الجزائر على لسان ممثلها الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، نسيم قاواوي، على أن “الوضع الإنساني الكارثي بالأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن التعامل معه بفعالية إلا من خلال وقف إطلاق النار”.

وقال مندوب الجزائر، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، حول “الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، إن الإحاطتين اللتين قدمتهما كل من السيدة جويس مسويا والسيد مايك ريان، تعكس مع الأسف، “واقعا مأساويا يبين عجز المجموعة الدولية عن ضمان احترام القانون بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوضح بما لا يدع مجالا للشك حجم الهمجية والوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيون جراء احتلال تخطى كل الأعراف والقواعد”.

واعتبر الدبلوماسي الجزائري أن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية واستهداف العمال الإنسانيين، “ليست سلوكات أو أخطاء فردية”، وإنما هي سياسة يتبعها المحتل الصهيوني لـ”قتل الأمل في نفوس الفلسطينيين وإذلالهم وتقويض النظام العام بغزة”. وأشار إلى أنه “أمام هذا الوضع والذي يواجه فيه 96 بالمائة من سكان غزة خطر المجاعة، ويحتاج فيه أزيد من 50 ألف طفل لعلاج سوء التغذية”، يعطي المحتل الصهيوني أمرا بإخلاء دير البلح.

ورغم أن أمر الإخلاء هذا هو السادس عشر خلال شهر آب/أغسطس الجاري الذي تم فيه تهجير 260 ألفا من أراضيهم، إلا أن هذه المرة، تختلف، وفق السفير الجزائر، فالأمر يتعلق بمنطقة هي مركز عمليات إنسانية، مما يؤكد أن المحتل الصهيوني “غير آبه بمصير الفلسطينيين ولا العمال الإنسانيين أو الموظفين الأمميين”، وهو ما اعتبره ”جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وأبرز المتحدث أن “التهجير القسري واستهداف العمال الإنسانيين، الذين قتل منهم في غزة حتى الآن 297 شخصا على الأقل، هي جرائم حرب تقتضي منا جميعا العمل على مساءلة ومحاسبة مرتكبيها”. مشيرا إلى أن العاملين الإنسانيين ”ليسوا مجبرين على المغامرة بحياتهم لتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها لذا من واجبنا توفير الحماية لهم وتمكينهم من القيام بمهامهم النبيلة دون خوف أو تهديد”.

وبحسب ممثل الجزائر: ”نحن نقف اليوم على أعتاب البدء في حملة تطعيم أطفال غزة من شلل الأطفال وهو مرض اختفى من قطاع غزة منذ 25 سنة، لكن آلة الدمار الصهيونية تكفلت بإعادته إليه مثلما كانت سببا في انهيار المنظومة الصحية بغزة من خلال الاستهداف المتعمد للمستشفيات وللطواقم الطبية”.

وعليه، فهذه الوضعية، يضيف، “تجعلنا ندق ناقوس الخطر لأن احتمالية انتشار الأمراض والأوبئة أضحت عالية، بما في ذلك الكوليرا، لاسيما مع غرق مناطق من غزة في مياه الصرف الصحي وتكدس النفايات الصلبة نتيجة غياب الخدمات الأساسية” منذ بداية العدوان الصهيوني.

ومما لا شك فيه، أن العدوان الصهيوني، وفق الدبلوماسي الجزائري، “هو من أعاد هاجس انتشار هذه الأمراض إلى غزة وباعتباره القوة القائمة بالاحتلال تقع عليه مسؤولية سلامة المشاركين في حملة التطعيم ونجاحها”، محذرا في ذات الوقت من أي عرقلة أو استهداف للمشاركين فيها.

وفي هذا السياق، تؤكد الجزائر، وفق قاواوي، على “الدور المحوري للأونروا في إنجاح حملة التطعيم فهي متدخلة في كافة مراحل العملية ومن المتوقع أن 40 بالمائة من الأطفال سيتم تطعيمهم من خلال الوكالة”، فالأونروا هي “العمود الفقري للعمل الإنساني بغزة ولا بديل عنها رغم محاولة البعض تجاوزها أو تقزيم دورها، فأزيد من 1000 من موظفي الوكالة يشاركون في حملة التطعيم، لكن هذا الجهد المبارك يحتاج وقفا لإطلاق النار فآليات خفض التصعيد لا تعمل بغزة وهي غير ذات فائدة”.

وختم ممثل الجزائر بالتذكير على أنه ”يقع على مجلس الأمن واجب حماية الفلسطينيين ووضع حد لغطرسة الاحتلال الصهيوني وإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية”، مذكرا في هذا المجال ”بأن ما يحدث اليوم بغزة من إبادة وتصعيد بالضفة الغربية مع تمادي سلطات الاحتلال في تدنيس المسجد الأقصى، الهدف منها هو القضاء على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية”.

لهذا السبب، دعت الجزائر المجموعة الدولية، ومجلس الأمن، وفق ممثلها، إلى القيام بخطوات عملية وفعالة لضمان إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وهو النهج الوحيد لضمان سلام عادل ودائم في المنطقة.