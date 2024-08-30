تبون يتعهد بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية.. وممثل الجزائر في مجلس الأمن يكشف نوايا الاحتلال من وراء إخلاء دير البلح

الجزائر- “القدس العربي”: جدّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، التزامه بمواصلة الدفاع على القضية الفلسطينية في حال انتخابه رئيسا للبلاد لعهدة ثانية، في وقت حذرت الجزائر في مجلس الأمن من مغبة تقويض العمل الإنساني في غزة، على خلفية دعوة الاحتلال الصهيوني الأخيرة لإخلاء دير البلح.
وفي تجمع انتخابي له بولاية جانت في أقصى الجنوب الجزائري، الجمعة، قال تبون إنه سيواصل الدفاع عن القضايا العادلة في العالم والشعوب “المقهورة والمظلومة”، وخص بالذكر القضيتين الفلسطينية والصحراوية، إلى جانب دعم ومؤازرة دول الجوار “كالنيجر الشقيقية”. وذكر المترشح الحر في هذا السياق: “الجزائر بلد خير وتحب الخير للجميع وتحارب الطغيان وستواصل على هذا المنوال”.
وشدد الرئيس المرشح بقوة لخلافة نفسه على أن الجزائر أصبحت مسموعة دوليا، لاسيما في مجلس الأمن الدولي، وستواصل دفاعها عن فلسطين، مُتعهدا بفتح معابر مع النيجر وليبيا واستحداث مناطق حرة جديدة، خاصة أن إنتاج الجزائر اليوم، حسبه، قوي في عدة مجالات كالصناعة الدوائية والكهرومنزلية والصناعات التحويلية، ومجالات أخرى تسمح لها بالتسويق في دول الجوار.
ومن منبر مجلس الأمن، أكدت الجزائر على لسان ممثلها الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، نسيم قاواوي، على أن “الوضع الإنساني الكارثي بالأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن التعامل معه بفعالية إلا من خلال وقف إطلاق النار”.
وقال مندوب الجزائر، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، حول “الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، إن الإحاطتين اللتين قدمتهما كل من السيدة جويس مسويا والسيد مايك ريان، تعكس مع الأسف، “واقعا مأساويا يبين عجز المجموعة الدولية عن ضمان احترام القانون بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوضح بما لا يدع مجالا للشك حجم الهمجية والوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيون جراء احتلال تخطى كل الأعراف والقواعد”.
واعتبر الدبلوماسي الجزائري أن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية واستهداف العمال الإنسانيين، “ليست سلوكات أو أخطاء فردية”، وإنما هي سياسة يتبعها المحتل الصهيوني لـ”قتل الأمل في نفوس الفلسطينيين وإذلالهم وتقويض النظام العام بغزة”. وأشار إلى أنه “أمام هذا الوضع والذي يواجه فيه 96 بالمائة من سكان غزة خطر المجاعة، ويحتاج فيه أزيد من 50 ألف طفل لعلاج سوء التغذية”، يعطي المحتل الصهيوني أمرا بإخلاء دير البلح.
ورغم أن أمر الإخلاء هذا هو السادس عشر خلال شهر آب/أغسطس الجاري الذي تم فيه تهجير 260 ألفا من أراضيهم، إلا أن هذه المرة، تختلف، وفق السفير الجزائر، فالأمر يتعلق بمنطقة هي مركز عمليات إنسانية، مما يؤكد أن المحتل الصهيوني “غير آبه بمصير الفلسطينيين ولا العمال الإنسانيين أو الموظفين الأمميين”، وهو ما اعتبره ”جريمة حرب مكتملة الأركان”.
وأبرز المتحدث أن “التهجير القسري واستهداف العمال الإنسانيين، الذين قتل منهم في غزة حتى الآن 297 شخصا على الأقل، هي جرائم حرب تقتضي منا جميعا العمل على مساءلة ومحاسبة مرتكبيها”. مشيرا إلى أن العاملين الإنسانيين ”ليسوا مجبرين على المغامرة بحياتهم لتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها لذا من واجبنا توفير الحماية لهم وتمكينهم من القيام بمهامهم النبيلة دون خوف أو تهديد”.
وبحسب ممثل الجزائر: ”نحن نقف اليوم على أعتاب البدء في حملة تطعيم أطفال غزة من شلل الأطفال وهو مرض اختفى من قطاع غزة منذ 25 سنة، لكن آلة الدمار الصهيونية تكفلت بإعادته إليه مثلما كانت سببا في انهيار المنظومة الصحية بغزة من خلال الاستهداف المتعمد للمستشفيات وللطواقم الطبية”.
وعليه، فهذه الوضعية، يضيف، “تجعلنا ندق ناقوس الخطر لأن احتمالية انتشار الأمراض والأوبئة أضحت عالية، بما في ذلك الكوليرا، لاسيما مع غرق مناطق من غزة في مياه الصرف الصحي وتكدس النفايات الصلبة نتيجة غياب الخدمات الأساسية” منذ بداية العدوان الصهيوني.
ومما لا شك فيه، أن العدوان الصهيوني، وفق الدبلوماسي الجزائري، “هو من أعاد هاجس انتشار هذه الأمراض إلى غزة وباعتباره القوة القائمة بالاحتلال تقع عليه مسؤولية سلامة المشاركين في حملة التطعيم ونجاحها”، محذرا في ذات الوقت من أي عرقلة أو استهداف للمشاركين فيها.
وفي هذا السياق، تؤكد الجزائر، وفق قاواوي، على “الدور المحوري للأونروا في إنجاح حملة التطعيم فهي متدخلة في كافة مراحل العملية ومن المتوقع أن 40 بالمائة من الأطفال سيتم تطعيمهم من خلال الوكالة”، فالأونروا هي “العمود الفقري للعمل الإنساني بغزة ولا بديل عنها رغم محاولة البعض تجاوزها أو تقزيم دورها، فأزيد من 1000 من موظفي الوكالة يشاركون في حملة التطعيم، لكن هذا الجهد المبارك يحتاج وقفا لإطلاق النار فآليات خفض التصعيد لا تعمل بغزة وهي غير ذات فائدة”.
وختم ممثل الجزائر بالتذكير على أنه ”يقع على مجلس الأمن واجب حماية الفلسطينيين ووضع حد لغطرسة الاحتلال الصهيوني وإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية”، مذكرا في هذا المجال ”بأن ما يحدث اليوم بغزة من إبادة وتصعيد بالضفة الغربية مع تمادي سلطات الاحتلال في تدنيس المسجد الأقصى، الهدف منها هو القضاء على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية”.
لهذا السبب، دعت الجزائر المجموعة الدولية، ومجلس الأمن، وفق ممثلها، إلى القيام بخطوات عملية وفعالة لضمان إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وهو النهج الوحيد لضمان سلام عادل ودائم في المنطقة.
وكيف سيدافع عن الفلسطينين؟ الحرب على غزة تقرب على العام؟
لو أن الدول المطبعة مثل المغرب والبحرين ومصر والأردن قطعت علاقاتها مع الاحتلال لكان حال اخواننا احسن.
هو يدافع عن فلسطين بشراسة ولكن انت لا ترى
اذا اردت ان تتأكد بأن تبون فعلا يدافع عن فلسطين اطلب منك أن تقارنه مع نظامك !!!!
لو وجدت الجزائر من يقف معها من العرب لظلت غزة قائمة على ساقيها و قدميها.. اللوم ليس على من وقف وحيدا ، اللوم على من لم يقف.
احسن حاجة تقدمها الجزائر لغزة هي عدم اقحامها في حملة الانتخابات الرئاسية التي تجري في الجزائر .
الرئيس عبد المجيد تبون جدد التظامن بدعم القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية.
مصداقية قضية فلسطين خط أحمر لكل من اراد مساندة فلسطين..
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الغرف من مصداقية قضية فلسطين لتمرير مشروع انفصالي
عند بلد شقيق آزر جاره في الاستقلال.. يضر بقضية فلسطين..
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احسن مساعدة لغزة الآن وهو أمر ممكن.. هو التوقف عن المتاجرة
بقضية فلسطين من أجل سرقة شرعيتها لاضفائها على البوليساريو…
إلى الأخ ابن الوليد
مجرد تساؤل.
كيف يمكن فصل بين قضيتين متماثلتين !!!؟؟؟
“تشبيه” تبون القضية الصحراوية بالقضية الفلسطينية ليس اعتباطي، بل الحقيقة التي تفزع المغرب، لذلك يمقت المغربيون كل من يجمع بينهما، ولو المحاكم.
الفلسطينيين أنفسهم يدعمون الشعب الصحراوي أعلنت دعمها لدعم جبهة البوليزاريو
الدولتين لا تعترف بهما الأمم المتحدة، وأحدهما عضو كامل الحقوق في الجامعة العربية والأخرى في الإتحاد الإفريقي.
كلاهما لا تعترف به الأمم المتحدة.
كلاهما لديه حكومة ورئيس دولة ومؤسسات، وليس لديها جواز سفر خاص، ويتم تزوير هوية ممثليهما “ليتسللوا” إلى المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
تم إعلان إنشاء دولتيهما في الجزائر سنة 1977 وسنة 1988.
تم فتح أو مكتب لهما خارج بلديهما في الجزائر.
كلا القضيتين عدوتا أمريكا والكيان والفرنسيين.
…/…يتبع
…/…تتمة 1/3
إلى الأخ ابن الوليد
مجرد تساؤل.
كيف يمكن فصل بين قضيتين متماثلتين !!!؟؟؟
16/04/2018، هسبريس: مسيرات العودة الفلسطينية ترفع أعلام البوليساريو وتدافع عن الجبهة
21/04/2020، هسبريس: هذه حقيقة صورة السفير الفلسطيني بالجزائر مع “خرقة” البوليساريو
05/10/2023، هسبريس: سفير فلسطين في الجزائر ينتقد اتفاقيات التطبيع بحضور ممثل جبهة البوليساريو
16/11/2020، هسبريس: سفير فلسطين بالجزائر يدعم الأطروحة الانفصالية لجبهة البوليساريو
20/05/2022، هسبريس: المغرب يفند مغالطات سفير فلسطين بالسنغال
05/06/2024، هسبريس: مسؤول فلسطيني يدعم البوليساريو من الجزائر .. و”منظمة التحرير” تتبرأ
14/07/2023، بي بي سي: جبريل الرجوب: لماذا أثارت تصريحات المسؤول الفلسطيني غضب المغاربة؟
16/07/2023، هسبريس: جبريل الرجوب
13/07/2023، هسبريس: رابطة صحافية: كلام الرجوب يبث السموم
الحرب طالت قرابة عام لم نرى الدعم المبدئي الذي سيتم مواصلته.
../…تتمة 2/3
إلى الأخ ابن الوليد
مجرد تساؤل.
لماذا محكمة العدل الدولية أكدت حق تقرير المصير للشعبين الفلسطيني والصحراوي !!!؟؟؟
في مقال نشرته مجلة ” worldpoliticsreview” الأمريكية في عدد شهر أوت 2024، تناولت فيه مواقف أمريكا واسبانيا وفرنسا من القضية الصحراوية ، جاء فيه ما نصه:
“أن القضية الصحراوية كانت وعلى مدار عقود مصدر إزعاج كبير للقوى الغربية الداعمة للنظام المغربي، الذي عانى ولا يزال من أزمة شرعية مستمرة في السنوات الأخيرة بسبب فشله في مواجهة تداعيات زلزال سبتمبر 2023 المدمر، وكذا دعم محمد السادس المستمر للكيان الصهيوني في حربه على غزة رغم رفض الشعب المغربي، فضلا عن عجزه في حل مشاكل الفقر والبطالة والغلاء… كما أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، يتم التأكيد عليه بموجب القانون الدولي في جميع المنتديات القانونية الدولية التي يتم بحثها فيها وفي الآونة الأخيرة، فقد استشهد رأي محكمة العدل الدولية الصادر في جويلية الأخير بشأن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، بالحكم التاريخي الصادر عن المحكمة في عام 1975 بشأن الصحراء الغربية” انتهى الاقتباس
…/…يتبع
…/…تتمة 3/3
إلى الأخ ابن الوليد
مجرد تساؤل.
لماذا يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بمليشية وهمية انفصالية إرهابية !!!؟؟؟
بدعوة كريمة من نظيره التيموري، السيد راموس هورتا، قام السيد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية ابراهيم غالي بزيارة بتيمور الشرقية يوم: 29/08/2024 للمشاركة في الذكرى الخامسة والعشرين لتنظيم استفتاء تقرير المصير في تيمور الشرقية.
وعل هامش الزيارة التقى السيد إبراهيم غالي الأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو غوتيريش”، استعرض معه تطورات القضية الصحراوية والوضع الخطير الذي تعيشه الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وذكره بحق الشعب الصحراوي بما نصه:
“إن قضية الصحراء الغربية وقضية تيمور الشرقية متماثلتان من حيث طبيعتهما القانونية ومتزامنتان تاريخيا ومتشابهتان من حيث النشأة، غير أن الشعب الصحراوي لا يزال ينتظر الفرصة للتمتع بيوم من الديمقراطية، يختار فيه مصيره بكل حرية، مثل ما حظي بذلك شعب تيمور الشرقية منذ خمسة وعشرين عاما” انتهى الاقتباس
للتذكير أنه قد سبق للأمين العام للأمم المتحدة أن استقبل أبراهين غالي في نيويورك يوم: 23/09/2023.
رغم الإبادة في حق الشعب التي ليس لها مثيل في العصر الحديث العرب المطبعين لم يقطعوا العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المجرم !
وبلدك لم يقطع علاقاته مع من يزود الصهاينة علانية بالقنابل ويرسل لهم حاملات طائراته وغواصاته ليفسدوا في الارض ويمدهم بالدعم المالي والسياسي.
اقتبس (.. مصداقية قضية فلسطين خط أحمر لكل من اراد مساندة فلسطين..انتهى اذا دولتكم لاتساند القضية الفلسطينية ولهذا طعنتها في الظهر وهي تشارك في الابادة بالمرتزقة ..
تقول عن الشعب الصحراوي انفصاليين من اين التقطت مصطلح انفصالي ومن اي لغة سقته .؟ فلماذا اعترف به المغرب سنة 1960 وسانده على تقرير مصيره وايده في استقلاله.؟ وهل المنظمات الدولية التي تعترف وتقر الا علاقة للشعب الصحراوي بسلاطين المغرب هي على خطأ .؟ واذاكان انفصالي ممن من موريتانيا اومن المغرب .؟
الرجاء منك ان توضح وتشرح للقارئ هذا المصطلح وتقيسه على الشعب الصحراوي .؟ واقول لك منذ البداية . ( .. راها هاربة بيك بغلة …) كما يقول المثل الشعبي الجزائري وانني وراءك حتى يجيب وتشرح للقارئ المصطلح وتجيب عن الاسئلة او ترفع الراية البيضاء … لو انا في مكانك لكفرت بمغربيتي …..
نحن العرب مازلنا ننتظر ان ترسل الشقيقة الجزاءر جيشها الى غزة كما وعدت