تبون يخشى تصفية القضية الفلسطينية.. والجزائر تستبعد إصلاحا قريبا لمجلس الامن

الجزائر ـ “لقدس العربي”:

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استجابة بلاده، إلى الطلب الموجه لها من قبل القمة العربية-الإسلامية لإعادة طرح موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة. يأتي ذلك، في وقت أعادت الجزائر مطلب إصلاح مجلس الأمن في ظل فشله في وقف الإبادة الجماعية في غزة.

خلال أشغال القمة العربية-الإسلامية بالرياض، قال الرئيس الجزائري في رسالة تلاها نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، أن الجزائر ومنذ انضمامها إلى مجلس الأمن عملت على “إبقاء الضوء مسلطا على الدوام على القضية الفلسطينية بصفة خاصة، وعلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة”، مؤكدا أنه “بذات القدر من الالتزام، ستستجيب الجزائر للطلب الموجه لها من قبل قمتنا هذه لإعادة طرح موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة”.

وأوضح تبون أن قناعة الجزائر تبقى راسخة بأنه “لا مناص أولا من تكثيف الضغوط على المحتل الإسرائيلي دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا، والعقوبات، على شاكلة تجميد عضوية المحتل الإسرائيلي بالأمم المتحدة وفرض حضر على توريد الأسلحة الموجهة إليه”، مشيرا إلى أن العقوبات “تظل وحدها الكفيلة بردع هذا الأخير وحمله على وقف حربه على غزة وعلى لبنان، و كذا تصعيده في المنطقة”.

وأشار إلى أنه “لا مناص ثانيا من تثمين المكتسبات السياسية والدبلوماسية والقانونية التي حققتها القضية الفلسطينية لإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفيتها وطمس معالمها، والتحالف الدولي من أجل دعم حل الدولتين يمثل خطوة هامة للحفاظ على ثوابت ومقومات الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة”. وتابع بالقول: “ولا مناص ثالثا وأخيرا من التفافنا صفا واحدا حول أشقائنا الفلسطينيين وحول أشقائنا اللبنانيين”، معتبرا أن “مستقبل غزة ما بعد الحرب يجب أن يحدده الفلسطينيون في المقام الأول وفي المقام الأخير، وكذلك الأمر بالنسبة لمستقبل لبنان بعد الحرب الذي يجب أن يبقى بين أيدي اللبنانيين وحدهم دون غيرهم”.

ولفت الرئيس الجزائري إلى أنه بعد مرور عامٍ كامل على طبعتها الأولى، تلتئم القمة العربية-الإسلامية الثانية لـ”تسجل أن الخطر الوجودي الذي يتهدد قضيتنا المركزية يتأكد ويتنامى أمام أعيننا وأمام أعين المجموعة الدولية”، مبينا أنه “لا أفق لوضع حد لحرب الإبادة الجماعية الدائرة رحاها في غزة، ولا أفق لتحصين لبنان من امتدادها، ولا أفق لوقف تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني وكبح جماحه في إشعال حرب إقليمية شاملة”.

وفوق كل هذا وذاك – يقول تبون- هناك خطر تصفية القضية الفلسطينية، وذلك “عبر تفريغ المشروع الوطني الفلسطيني من مضمونه، بطريقة مدروسة وممنهجة ومتقنة التصور والتنفيذ (…) و تصفية القضية الفلسطينية عبر نقض فكرة الدولة الفلسطينية واستبعاد قيامها كشرط محوري من شروط الحل العادل والدائم والنهائي للصراع العربي-الإسرائيلي”. وأردف يقول بأن خطر تصفية القضية الفلسطينية يكون أيضا “عبر القضاء نهائيا على مبدأ الأرض مقابل السلام، وسط تشبث الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بوهم تحقيق السلام على مقاسه ووفق أهوائه وأطماعه، دون أدنى مراعاة لما أقرته الشرعية الدولية من ضوابط وأحكام، وفي مقدمتها حتمية إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية”.

بموازاة ذلك، تقود الجزائر مع مجموعة دول أخرى مساعي للإقناع بضرورة إصلاح مجلس الأمن، في ظل العجز الصارخ الذي أظهره في حماية العزل في فلسطين. وخلال ترؤسه أشغال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة خصص لمناقشة مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بالمجلس، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، أن العالم قد تغير كثيرا منذ تأسيس مجلس الأمن في عام 1945 وأن تكوين المجلس لم يعد يعكس الحقائق العالمية الراهنة. وأصبحت شرعيته وفعاليته موضع تساؤل متزايد بما في ذلك حق النقض الذي يتمتع به الأعضاء الخمسة الدائمين. كما تأسف من فشل المجلس المتزايد في الوفاء بولايته، مسترشدا بالإبادة الجماعية المرتكبة منذ أكثر من عام ضد الفلسطينيين والعدوان المستمر يزداد يوما بعد يوم في حدته وفي نطاقه الجغرافي، دون أن يتمكن المجلس من وقف ذلك، حتى الآن.

وأبرز بن جامع أن الجزائر، بوصفها عضوا حاليا في هذا الجهاز، تشهد عن كثب أوجه القصور في المنظومة، ولاسيما افتقارها إلى الشفافية والمساءلة، إذ يسمح هذا النظام لمجموعة صغيرة من البلدان من إملاء جدول أعمال المجلس وصنع القرار فيه. وتابع بالقول أن انعدام الشفافية المحيط بالمشاورات والمفاوضات، ولاسيما تلك التي يقودها حاملو الأقلام، يزيد من تفاقم الغموض والحصرية. وركز ممثل الجزائر على أن “الإصلاح قد لن يحدث قريبا، لأسباب نعرفها جميعا. ومع ذلك، قال بن جامع “علينا أن نبدأ من مكان ما”، مؤكدا أن تعزيز الشفافية والمساءلة في المجلس هو المجال الذي يمكننا، بل وينبغي لنا، أن نبدأ فيه على الفور. كما شدد على ضرورة تحميل حاملي القلم المسؤولية ومساءلتهم عن أفعالهم. واضاف بن جامع أن إصلاح مجلس الأمن لن يكسبه إلا مزيدا من الشرعية ويمكنه من مواجهة التحديات الأمنية الملحة في القرن الـ 21، كما سيكون كفيلا بأن تظل الأمم المتحدة مطلعة بدورها الأساسي مثلما كان الأمر عند إنشائها.

وأعاد السفير على تأكيد الجزائر على التأييد الكامل للجزائر بوصفه عضوا في مجموعة ال 10، للموقف الأفريقي المشترك، على النحو الوارد في توافق إزولويني وإعلان سرت، مذكرا أن رؤساء الدول والحكومات أقروا في أيلول/سبتمبر الفارط، أكدوا ضرورة رفع الظلم التاريخي عن أفريقيا كأولوية، ومعاملة القارة كحالة خاصة.