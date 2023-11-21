تبون يدعو لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة أمام الجنائية الدولية… اردوغان: الهجمات الإسرائيلية تحوَّلت لعقاب جماعي لا نقبل به

الجزائر ـ «القدس العربي»: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، رفض بلاده الهجمات الإسرائيلية في غزة، والتي تحولت إلى «عقاب جماعي».

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، في العاصمة الجزائر.

وقال أردوغان: «لا نقبل بأي شكل من الأشكال الهجمات الإسرائيلية التي تحولت إلى عقاب جماعي وباتت تشكل جريمة حرب». وأوضح أن «تهجير الناس واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس والأماكن التي ينبغي أن تكون محمية، هو همجية وانعدام للضمير».

وتابع: «أولويتنا في غزة هي التوصل لوقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق».

وحول الاتفاق المرتقب لتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، لفت إلى أن وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات التركيين يتابعان الأمر بشكل مشترك مع قطر. وأردف: «نتمنى تحقيق نتائج في أقرب وقت في تبادل الأسرى». وبيّن أنه يتوقع التوصل إلى نتائج إيجابية.

وتحدث أردوغان عن عدم إمكانية إحلال السلام دون دولة فلسطينية، مبرزا أن إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967 أصبح أمرا ضروريا. وأكد أن بلاده أعلنت عن استعدادها للمساهمة في إحلال سلام عادل تتفق عليه إسرائيل وفلسطين. وقال إنه يقدر الموقف الجزائري مما يحصل في فلسطين.

أما الرئيس الجزائري، فقال «إننا نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه حاليا من خلال وقف إطلاق النار والسماح للفلسطينيين باسترجاع الأنفاس».

وشدد على إنه أكد مع اردوغان ضرورة محاكمة المسؤولين عن «الإبادة» في قطاع غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: «جددنا التأكيد على استنكار سياسة القمع الممنهجة وجرائم الإبادة والتهجير القسري التي يقوم بها الكيان الصهيوني (إسرائيل)».

وثمن ما وصفها بالهبة بعد دعوة الجزائر لمقاضاة الكيان الصهيوني بسبب جرائمه في غزة. وأوضح أن قيام الدولة الفلسطينية الحل الوحيد لضمان التهدئة في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن بلاده حاولت لم شمل الفصائل الفلسطينية، لكنه أسف كون الأمر توقف ونحن غير مسؤولين عن ذلك، كما قال.

وأشار تبون إلى ضرورة التحرك العاجل المشترك لوقف التوسع الاستيطاني وردع الإرهاب الممارس ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة وضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، كما دعيا إلى متابعة الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية.

وبخصوص العلاقات الثنائية، قال إن اللقاء مع الرئيس أردوغان كان فرصة ثمينة تطرقنا خلالها للإنجازات المحققة معا».

وأضاف: «نقول بكل ثقة أن العلاقات الجزائرية – التركية علاقات قوية ومفتوحة على المزيد من التعاون».

وكشف تبون عن بلوغ التبادلات التجارية أكثر 5 مليارات دولار خلال 2022، مؤكدا أن تركيا ثاني شريك تجاري للجزائر وأن بلاده تعد الوجهة الأولى للاستثمارات التركية في أفريقيا.

وقال أردوغان في هذا السياق، إن البلدين يتطلعان لبلوغ 10 مليارات دولار مبادلات تجارية خلال وقت قصير، مبديا إعجابه بجهود الجزائر للتعبئة الاقتصادية من خلال تنويع أنشطتها.

وذكر بأن هناك أكثر من 1400 شركة تركية مستثمرة في الجزائر، معربا عن تطلعه لتطوير علاقات التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة مع الجزائر ومواصلة الجهود لتطوير التعاون على جميع المستويات خلال المرحلة المقبلة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يزور فيها أردوغان الجزائر في ظل رئاسة تبون، حيث كان سنة 2020 أول رئيس يزور البلاد بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في الجزائر.