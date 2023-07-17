تبون يصل الصين في زيارة رسمية- (صور)

بكين: وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، إلى بكين في أول زيارة له إلى الصين منذ توليه منصبه في عام 2019.

وجاءت زيارة تبون إلى بكين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، ومن المقرر استمرارها لمدة 5 أيام.

وذكرت القناة الصينية “سي جي تي إن” أن الرئيس الجزائري وصل إلى مطار العاصمة بكين الدولي، الاثنين، في زيارة تأتي بعد توقيع الجزائر والصين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقية استراتيجية مدتها خمس سنوات لتعزيز الاتصالات والعلاقات الثنائية.

والأسبوع الماضي، قال وانغ ون بين، متحدث الخارجية الصينية في تصريحات صحافية، إن الصين تتطلع للعمل مع الجزائر وتوسيع حجم التعاون الثنائي ومستوى الصداقة، مشيرا إلى أن زيارة تبون ستكون “فرصة لتعميق الثقة المتبادلة”.

ورفعت الصين والجزائر علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية شاملة عام 2014، لتصبح أول دولة عربية تفعل هذا النهج.

ويبلغ حجم التجارة الثنائية السنوية بين الصين والجزائر حوالي 7 مليارات دولار.

(الأناضول)