تبون يعزي بوتين بعد الوفاة المفاجئة للسفير الروسي في الجزائر

الجزائر ـ “القدس العربي”:

تهاطلت التعازي من الرسميين الجزائريين، إثر الوفاة المفاجئة للسفير الروسي في البلاد عن عمر يناهز 69 عاما، في وقت وصفت الخارجية الروسية رحيله بـ”الخسارة التي لا تعوض”.

وكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في رسالة تعزية الى نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الراحل مثّل بلاده أحسن تمثيل وساهم أيما مساهمة في تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا الصديقين”. وأضافت رسالة تبون : “أتقدم باسمي الشخصي وبإسم الجزائر شعبا وحكومة، بخالص التعازي للحكومة ولشعب فيديرالية روسيا الصديقة ومن خلالكم لعائلة الفقيد المكلومة، معربين لكم عن أصدق مشاعر التعاطف والمواساة”.

كما وجه وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بدوره رسالة تعزية إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف، مؤكدا “مشاطرة الجزائر لأحزانهم ولخسارتهم لدبلوماسي كبير كرس حياته لخدمة بلاده وأسهم بشكل لافت في توطيد العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والجزائر”.

وكانت الخارجية الروسية قد نعت في بيان لها وفاة سفيرها قائلة: ” ببالغ الأسف نعلن عن وفاة السفير فوق العادة والمفوض لروسيا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فاليريان شوفاييف فجأة يوم 3 يوليو 2024 بالجزائر”.

وقالت إن شوفاييف “أثبت أنه مهني لامع ومثقف دبلوماسي وعروبي راسخ، وكان في الوقت نفسه، إنسانا رائعا ومتواضعا ورفيقا وصديقا ومعلما حقيقيا”. وأعربت عن “حزنها على هذه الخسارة التي لا يمكن تعويضها، وتقدمت بالعزاء لعائلة وأصدقاء السيد فاليريان شوفاييف”، وأكدت على أن ذكراه “ستبقى خالدة ومشرقة في القلوب إلى الأبد”.

وكان شوفاييف يشغل منصب سفير روسيا لدى الجزائر منذ عام 2022. وكانت له قبل ذلك، مناصب في عدة دول عربية، فقد عمل سفيرا في ليبيا في الفترة من 2004-2008 وفي العراق بين 2008-2012 وفي المغرب بين 2018-2022، وهو حاصل إلى جانب الرتبة الدبلوماسية “سفير فوق العادة ومفوض” وعلى وسام الشجاعة، ولقب “العامل الفخري بوزارة الخارجية الروسية”.

وبدأ شوفاييف المولود في آذار/مارس عام 1955 في بارناول، مساره الدبلوماسي عقب تخرجه من معهد العلاقات الخارجية التابع لوزارة الخارجية الروسية عام 1977، حيث خاض مسيرة مهنية بدأت من مساعد مناوب في سفارة الاتحاد السوفيتي لدى لبنان إلى سفير فوق العادة ومفوض روسيا لدى الولايات المتحدة، قبل أن يكرس حياته كلها لخدمة الدبلوماسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.