الجزائر.. تبون يعين مدير ديوانه العرباوي رئيسا للوزراء بعد إقالة بن عبد الرحمن في تغيير مفاجئ

تبون رفقة العرباوي رئيس الوزراء الجديد (الثالث من اليمين) بينما يظهر سلفه بن عبد الرحمان على يمين رئيس أركان الجيش (فيسبوك الرئاسة)

الجزائر- “القدس العربي”:

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهام الوزير الأول (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمن وعيّن مكانه رئيس ديوان الرئاسة الدبلوماسي السابق نذير العرباوي، في قرار مفاجئ أعلن عنه اليوم.

ويأتي قرار إنهاء مهام عبد الرحمن بعد نحو شهر من عرضه بيان السياسة العامة أمام البرلمان الجزائري ونيله تزكية النواب من جديد، فيما لم ترد أسباب عن هذه الإقالة التي جاءت بشكل فردي وليس في إطار تغيير حكومي موسع.

ويتولى بن عبد الرحمن، قيادة الوزارة الأولى (رئاسة الوزراء) منذ 30 تموز/جويلية 2021، حيث تم تكليفه بتشكيل أول حكومة بعد تشريعيات 12 حزيران/يونيو 2021، خلفا لعبد العزيز جراد، وكان قبل ذلك يشغل منصب وزير للمالية.

ويعد الوزير الأول الجديد نذير العرباوي من أبرز الشخصيات الدبلوماسية في الجزائر، حيث سبق له تولي منصب سفير ممثل الجزائر في الأمم المتحدة قبل أن يتم تعيينه مؤخرا مديرا لديوان الرئاسة خلفا لعبد العزيز خلف.

ولا يعرف حاليا إن كان العرباوي سيقوم بتشكيل حكومة جديدة أم سيكمل مع الطاقم الوزاري الحالي علما أن آخر تعديل حكومي كان في آذار/مارس الماضي.

ومن اللافت أيضا تعيين بوعلام بوعلام، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة. ويعد بوعلام بوعلام من أبرز مستشاري الرئيس تبون الذين يرافقونه منذ بدء عهدته الرئاسية نهاية 2019.