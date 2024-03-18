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تبون يهنئ بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا

18 - مارس - 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال محادثات في موسكو في يونيو الماضي

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الجزائر: قالت الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، إن رئيس البلاد عبد المجيد تبون هنأ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة انتخابه مجددًا رئيسا لروسيا.

ولم تذكر الرئاسة الجزائرية تفاصيل أخرى عن الموضوع.

كانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الإثنين فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية بنسبة 87.28% من الأصوات بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.

كان الرئيس بوتين قد صرح أن بلاده تقدر المسار السياسي المتوازن للجزائر، مشيرا إلى أن التعاون الروسي الجزائري يتقدم بوتيرة جيدة.

وأضاف “التعاون التجاري والاقتصادي الروسي الجزائري يتقدم بوتيرة جيدة. تجاوز حجم التجارة ملياري دولار، العلاقات الإنسانية تتوسع باستمرار، نحن نقدر مسار السياسة الخارجية المتوازن للقيادة الجزائرية”، وفقا لقناة “آر تي عربي” الروسية.

وتابع “بالطبع سنكثف التنسيق مع الشركاء الجزائريين بشأن القضايا الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية”.

(د ب أ)

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  1. يقول رد:
    مارس 18, 2024 الساعة 5:31 م

    عاشت الصداقة الجزائرية الروسية ويسقط الصهاينة

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  2. يقول البريكس:
    مارس 18, 2024 الساعة 7:10 م

    وهذا يعني أن لابروف صاحب التصريح عن الأهمية والقيمة والتأثير سيبقى في منصبه.

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  3. يقول كريم:
    مارس 20, 2024 الساعة 4:11 م

    العاهل المغربي هنأ أيضا الرئيس الروسي وتم نشر رسالة التهنئة من طرف الديوان الملكي ، وتضمنت رغبة المغرب في تقوية التعاون الشامل مع روسيا

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