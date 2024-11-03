تتويج الإعلامي المغربي الساخر مراد العشابي بجائزة «التميز العربي»

الرباط -«القدس العربي»: في حفل فني كبير نظم فيي مدينة شفشاون السياحية، توج الفنان الساخر مراد العشابي بجائزة «التميز العربي» لسنة 2024، في إطار فعاليات الدورة الرابعة من «مهرجان الضحك» الذي تنظمه المدينة كل سنة، رفقة عدد من الوجوه الفنية اللامعة كدنيا بوطازوت التي فازت بدرورها بجائزة أحسن ممثلة لسنة 2024.

وعرف المهرجان ايضا تكريم الممثل حسن ميكيات لما قدمه من أعمال فنية وتراثية ومسرحية، أغنت الأرشيف الفني المغربي. كما تميزت التظاهرة الفنية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسياسة، حيث قدم الكوميدي إيكو عرضه الفني «الحب».

وعبّر الفنان مراد العشابي المعروف بروح الدعابة الفريدة، عن فرحته الكبيرة بهذا التتويج رفقة نجوم الفن بالمغرب كالممثلة دنيا بوطازوت التي يعتز بأعمالها وبصداقتها، ومن خلال أسلوبه الساخر الذي أثار إعجاب جمهور مدينة شفشاون، بعث رسالة قوية للمسؤولين في المدينة قائلا: «جميل أن نكرّم ونحتفل بالفنانين في هذا المركب الرياضي الخاص بالرياضة في انتظار بناء مجمع خاص بالفنانين في هذه المدينة السياحية الجميلة، وبكل روح رياضية ووطنية وفنية اقول ما أحوجنا إلى مركب ثقافي أو سينما أو مسرح خاص بالفنانين، نحن الآن ضيوف عند الرياضيين في انتظار أن يجمعنا عش فني في المدينة»، وأضاف قائلا: «هنا تبرز الحاجة الملحة لإنشاء مجمع ثقافي، وتظاهرة فنية من هذا الحجم يجب أن تُقام في بيئة ملائمة، وذلك من أجل الوصول إلى جمهور أوسع ورسم رؤية واضحة لمستقبل مشرق يعزز من مكانة الفن في المجتمع».

واستمر المهرجان على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «أجي نضحكو»، إذ تميز منذ انطلاقته، بحضور فنانين من مختلف الألوان الكوميدية، كـ»إيكو» الذي قدم في افتتاح المهرجان عرضه الكوميدي «الحب»، فيما قدم الثنائي الكوميدي «حسن ومحسن» اسكيتشات كوميدية خاصة بالمناسبة، وأتحفا من خلالها الحضور الجماهيري الذي فاق كل التوقعات.