تتويج العرض التونسي “بخارة” بالتانيت الذهبي لأيام قرطاج المسرحية.. ودريد لحام يغيب عن تكريمه

دريد لحام خلال مقابلة مع رويترز في دمشق 18 فبراير 2015

تونس: تُوّج العرض التونسي “بخارة” للمخرج الصادق الطرابلسي بالجائزة الكبرى “التانيت الذهبي” لأيام قرطاج المسرحية، في دورتها الخامسة والعشرين، التي أُسدل الستار عليها السبت في تونس العاصمة.

كما حصد العرض ثلاث جوائز أخرى هي: أفضل ممثل للفنان رمزي عزيز، وأفضل ممثلة للفنانة مريم بن حسن، وأفضل نص للثنائي إلياس الرابحي والصادق الطرابلسي.

وحصل العرض العراقي “بيت أبو عبد الله” للمخرج أنس عبد الصمد على جائزة “التانيت الفضي”، فيما نال العرض المغربي “لافيكتوريا” للمخرج أحمد أمين ساهل جائزة “التانيت البرونزي”.

كما منحت لجنة التحكيم جائزة السينوغرافيا للعرض المغربي “لافيكتوريا”.

وفاز بجائزة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لحرية التعبير عرض “روضة العشاق” للمخرج معز العاشوري.

ومنح الاتحاد العام للفنانين التونسيين جائزة أفضل ممثلة إلى نادرة التومي عن دورها في عرض “شكون”، كما منح جائزة أفضل ممثل إلى ناجي القنواتي عن دوره في عرض “اعتراف”.

وضمت المسابقة الرسمية للمهرجان، الذي رفع هذا العام شعار “المسرح مقاومة، الفن حياة”، 12 عرضاً من تونس والمغرب وفلسطين ولبنان والأردن والعراق ومصر وقطر والإمارات والسنغال وبنين.

وشمل حفل الختام، الذي أقيم بمسرح الأوبرا في مدينة الثقافة، تكريم مجموعة من الفنانين التونسيين تقديراً لمشوارهم الفني، هم: وجيهة الجندوبي، والأمين النهدي، ومنجية الطبوبي، وحليمة داود، وعيسى حراث، وبشير القهواجي، إضافة إلى الفنان السوري دريد لحام الذي تعذر حضوره لتسلم التكريم، والممثل والمخرج الكاميروني أمبرواز مبيا.

وقال مدير المهرجان محمد منير العرقي في كلمة الختام: “لم تكن هذه الأيام مهرجاناً، بل عرساً، وسوقاً، عروضاً وندوات وورشات واحتفالات، رقصاً وموسيقى في شوارع المدينة، ولقاءات تبادل الخبرات والتجارب بين أهل المسرح من مختلف بلدان العالم”.

وأضاف: “فضلاً عن المشاركين من أهل المسرح وفرسانه بمختلف صنوفهم، فإن من جعل لهذه الأيام نبضاً وألقاً، وجعل المدينة تتنفس مسرحاً… هو الجمهور الشغوف من مختلف الفئات والأعمار”.

(رويترز)