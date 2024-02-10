صحافة | عبرية

تجار حشيش مغاربة “يقاطعون نظراءهم الإسرائيليين” بسبب العدوان على غزة

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: كشفت القناة 12 الإسرائيلية الجمعة عن مقاطعة تجار المخدرات في المغرب للإسرائيليين.

وقالت القناة الإسرائيلية: “يرفض تجار الحشيش في المغرب بيع المخدرات لتجار الحشيش من إسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة”.

وأضافت، بحسب ما نقل موقع الجرمق “اعترف أحد مرتكبي جرائم المخدرات من شارون أن تجار الحشيش في المغرب ليسوا على استعداد لبيع المزيد من الحشيش لنا سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء”.

وتابع تاجر الحشيش الإسرائيلي، “لقد قرروا مقاطعتنا بسبب الحرب، منذ الحرب فقدنا الكثير من المال، عشرات الملايين من الشواكل على الأقل” (الدولار يساوي 3.6 شيكل تقريبا).

وأوضح أن كيلو “الحشيش المغربي” يباع في إسرائيل بـ300 ألف شيكل. وقال إن عددا من الإسرائيليين المتورطين بتجارة المخدرات في المغرب يقطنون في أماكن بعيدة شمال البلاد، ويستعينون بمهربين محليين وإسرائيليين، ويهربون إلى إسبانيا عبر البحر، ومن هناك يوزعون بضاعتهم في أوروبا.

ونقلت القناة عن تاجر مغربي قوله “لن تتمكنوا من كسب لقمة عيش عن طريقنا، بينما يعاني سكان غزة من الجوع بسبب الحرب.. ابحثوا عن مكان آخر”.

وفي آذار/ مارس 2021، صادقت الحكومة المغربية على قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وينص القانون على إخضاع الأنشطة كافة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته، إلى نظام الترخيص للأغراض الطبية والصناعية.

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