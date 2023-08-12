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تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” جنوبي الخرطوم

منذ 5 دقائق

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الخرطوم: تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، صباح السبت، في العاصمة الخرطوم، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات جديدة اندلعت جنوبي الخرطوم، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وبحسب الشهود، فإن أحياء “جبرة” و”الشجرة” و”مايو” و”الأزهري”، و”السلمة” جنوبي الخرطوم، في ظل أوضاع إنسانية سيئة.
ونشر الجيش السوداني عبر صفحته على “فيسبوك”، مقطعا مصورا يوضح توزيع قواته مواد غذائية على المواطنين في منطقة حي “الشجرة”، جنوبي الخرطوم.
وبحسب الشهود، فإن مدينة بحري شمالي الخرطوم، ما زالت تشهد اشتباكات مسلحة، مع تحليق مكثف للطيران الحربي، وسماع أصوات المدافع.
وطبقا للشهود، فإن مدينة أم درمان غربي العاصمة، تشهد أيضا اشتباكات، ما أدى إلى تعقيد الأوضاع الإنسانية على الأرض.
ووفقا للشهود، فإن الجيش السوداني قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع لقوات “الدعم السريع” في عدد من المواقع بالمدينة.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش السوداني أو قوات “الدعم السريع”، حول الاشتباكات الجديدة في مناطق العاصمة.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)

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