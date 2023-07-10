تجدد الاشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” بعدة مدن سودانية- (فيديو)

الخرطوم: تجددت، الإثنين، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم (وسط) ومدينتي الفاشر (غرب) والأُبيِّض (جنوب).

وأفاد شهود عيان، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في جنوب العاصمة الخرطوم، ومدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور (غرب)، ومدينة الأُبيِّض مركز ولاية شمال كردفان (جنوب).

وحسب الشهود، فإن الاشتباكات في مدينة الفاشر “أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى”، دون تحديد لأعدادهم.

وأشاروا إلى أن المواطنين بحي “الوحدة” بالمدينة “خرجوا في مظاهرات إلى رئاسة الفرقة الخامسة التابعة للجيش السوداني، للمطالبة بالحماية من هجمات الدعم السريع”.

وفي “الأُبيِّض”، ذكر الشهود أن مواطني المدينة “وصلوا إلى رئاسة الفرقة العسكرية للمطالبة بحسم تمرد قوات الدعم السريع”.

وحتى الساعة 13:40 (ت.غ)، لم يصدر عن الجيش و”الدعم السريع” تعليق حول اشتباكات الإثنين.

ومنذ اندلاع الاشتباكات منتصف أبريل/ نيسان الماضي، ظلت مدن الخرطوم والفاشر والأُبيِّض، تشهد اشتباكات بين الجيش السوداني و”الدعم السريع”، غير أن وتيرتها زادت عنفا في الآونة الأخيرة.

ومع اقتراب شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات، أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

(الأناضول)