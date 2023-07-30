تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة الفلسطيني وتعرّض عميد في “فتح” لمحاولة اغتيال- (فيديوهات)

بيروت- “القدس العربي”:

تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، اليوم الأحد، بين عناصر من حركة “فتح” وناشطين إسلاميين في منطقتي الصفصاف والبركسات في الشارع الفوقاني من المخيم.

وسُمعت أصوات إطلاق قذائف “آر بي جي” في مدينة صيدا، وارتفع عدد الإصابات في الاشتباكات إلى 14. وأفيد أن العميد في حركة فتح أبو أشرف العرموشي تعرّض لكمين مع عدد من مرافقيه في حي البساتين بالمخيم وأصيبوا جميعا، فيما تحدثت أنباء صحافية عن مقتله.

وتجددت الاشتباكات على خلفية الإشكال المسلّح الذي وقع بالمخيم أمس السبت، وأدى إلى سقوط قتيل.

فيديو لإصابة قائد الامن الوطني ابو اشرف العرموشي في مخيم عين الحلوة pic.twitter.com/OX1L33jCrh — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) July 30, 2023

وقد طال رصاص القنص أحد المراكز التجارية في صيدا، وسقطت قذيفة على شرفة منزل في فيلات عين الحلوة، وأُصيب شخص في شارع دلاعة في صيدا، وتم قطع السير على أوتوستراد صيدا الغازية بسبب القذائف والرصاص، وجرى تحويله في اتجاه الطريق البحرية.

ونفّذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية في محيط مخيم عين الحلوة، في وقت عقدت “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” اجتماعاً موسعاً في قاعة مسجد النور داخل المخيم، لمتابعة الوضع الأمني وبحث ملابساته وتسليم القاتل وتطويق ذيول الإشكال ومنع تطوره.

مقتل العميد في حركة فتح أبو أشرف العرموشي في مخيم عين الحلوة في كمين مسلّح مع مرافقيه بحيّ البساتين إثر كمين مسلح استهدفه pic.twitter.com/O5wQhWXg9c — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) July 30, 2023

بالفيديو – تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة ومقتل قيادي في حركة فتح إثر كمين مسلّح pic.twitter.com/xVyH5C2lRI — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 30, 2023

من مخيم عين الحلوة pic.twitter.com/h7lTKQjeVJ — Lebanon 24 (@Lebanon24) July 30, 2023