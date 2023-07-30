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تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة الفلسطيني وتعرّض عميد في “فتح” لمحاولة اغتيال- (فيديوهات)

منذ 10 دقائق

أبو أشرف العرموشي. صورة من مواقع التواصل

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، اليوم الأحد، بين عناصر من حركة “فتح” وناشطين إسلاميين في منطقتي الصفصاف والبركسات في الشارع الفوقاني من المخيم.

وسُمعت أصوات إطلاق قذائف “آر بي جي” في مدينة صيدا، وارتفع عدد الإصابات في الاشتباكات إلى 14. وأفيد أن العميد في حركة فتح أبو أشرف العرموشي تعرّض لكمين مع عدد من مرافقيه في حي البساتين بالمخيم وأصيبوا جميعا، فيما تحدثت أنباء صحافية عن مقتله.

وتجددت الاشتباكات على خلفية الإشكال المسلّح الذي وقع بالمخيم أمس السبت، وأدى إلى سقوط قتيل.

 

وقد طال رصاص القنص أحد المراكز التجارية في صيدا، وسقطت قذيفة على شرفة منزل في فيلات عين الحلوة، وأُصيب شخص في شارع دلاعة في صيدا، وتم قطع السير على أوتوستراد صيدا الغازية بسبب القذائف والرصاص، وجرى تحويله في اتجاه الطريق البحرية.

ونفّذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية في محيط مخيم عين الحلوة، في وقت عقدت “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” اجتماعاً موسعاً في قاعة مسجد النور داخل المخيم، لمتابعة الوضع الأمني وبحث ملابساته وتسليم القاتل وتطويق ذيول الإشكال ومنع تطوره.

 

 

 

 

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