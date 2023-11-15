تجدد القصف الإسرائيلي على البلدات الحدودية في جنوب لبنان

بيروت: تجدد القصف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على جنوب لبنان واستهدف عددا من البلدات الحدودية.

واستهدف القصف الإسرائيلي بلدات “رأس الناقورة”، و”شيحين”، و”الجبين”، و”طيرحرفا” الحدودية جنوب لبنان، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

كما تعرضت بلدة “عيتا الشعب” لقصف مدفعي إسرائيلي، بالإضافة إلي تعرض منطقة “الضبعة” الواقعة بين بلدتي “طيرحرفا” و”شمع”، وجبل “اللبونة” وجبل “بلاط” الحدودية جنوب لبنان لعدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت صباح اليوم أطراف بلدات “الخيام” و”الناقورة” و”طيرحرفا” جنوب لبنان.

وأعلنت قناة “المنار” التابعة لـ “حزب الله” أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت “الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام جنوب لبنان بعدد من القذائف”.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الشهر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية “طوفان الأقصى”.

( د ب أ )