تجدد القصف الإسرائيلي على البلدات الحدودية في جنوب لبنان

بيروت: تجدد القصف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على جنوب لبنان واستهدف عددا من البلدات الحدودية.
واستهدف القصف الإسرائيلي بلدات “رأس الناقورة”، و”شيحين”، و”الجبين”، و”طيرحرفا” الحدودية جنوب لبنان، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.
كما تعرضت بلدة “عيتا الشعب” لقصف مدفعي إسرائيلي، بالإضافة إلي تعرض منطقة “الضبعة” الواقعة بين بلدتي “طيرحرفا” و”شمع”، وجبل “اللبونة” وجبل “بلاط” الحدودية جنوب لبنان لعدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية.
وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت صباح اليوم أطراف بلدات “الخيام” و”الناقورة” و”طيرحرفا” جنوب لبنان.
وأعلنت قناة “المنار” التابعة لـ “حزب الله” أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت “الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام جنوب لبنان بعدد من القذائف”.
وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الشهر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية “طوفان الأقصى”.
( د ب أ )
فلتانين بدولة فلتانة.
جيش المرتزقة ما عندهم هدف بحياتهم غير الدمار والقتل واحتلال اراضي دول أخرى ، حرامية بلا شرف… هم اقزام جيوش العالم ،هذا العالم المتواطىء عن بكرة أبيه مع وحوش بشكل بشر.
رغم كل الإجرام من 07 أكتوبر لليوم ومن 75 سنة لليوم والعالم يُساند ويشترك ويدعم دولة الإحتلال الشرّ المطلق في المنطقة وعلى الأرض كلها.
إذا كان من أجل البترول، يضربوا تكساس فيها بترول لإيام البترول، ليش حاطين ع ع غزة وع لبنان، كل ما دق الكوز بالجرّة بيدمروا والناس بترجع تعمّر وكل ما عمّروا أصحاب الأرض بيرجعوا الصهاينة اللي الله بذاته حرمهم من أي أرض يملكوها… ظالمين وبلا بلد وبلا دين وبلا رب يعبدوه غير الدمار والقتل والحروب… الناس تعبت منهم ومن الإنكليز اللي سلموهم فلسطين ع طبق من فضة ومن وقتها تحولت المنطقة لكتلة نيران مشتعلة وبلا أمل منهم بسلام والسلام من دونهم هي الحقيقة الوحيدة الراسخة في عقول كل شعوب المنطقة وغيرها من شعوب العالم الحرّ.