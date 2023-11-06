تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات حدودية جنوب لبنان

دخان يتصاعد بعد سقوط قذيفة إسرائيلية على مشارف قرية لبنانية حدودية

بيروت: تعرض محيط بلدات لبنانية حدودية، لقصف مدفعي إسرائيلي، وسط تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة الأبناء اللبنانية الرسمية، الاثنين، أن “محيط بلدتي الناقورة واللبونة يتعرض لقصف معاد مباشر”.

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مساء الأحد محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب، وأطلق فوقها قنابل مضيئة طوال الليل وحتى الفجر.

وفي سياق متصل، تحدثت الوكالة عن تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي صباح الاثنين، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط من الحدود، وصولا إلى مدينة صور وفوق مجرى نهر الليطاني.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ نحو شهر، تبادلا متقطعا لإطلاق النيران، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

(الأناضول)