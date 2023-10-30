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تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات حدودية جنوبي لبنان 

منذ 48 دقيقة

أرشيف

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جنوب لبنان: تجدد، الاثنين، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات عند حدود لبنان الجنوبية، وفق مصادر محلية.
وأفيد بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة جوية على أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، مخلفة أضرارا مادية.
وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف حارقة وضوئية أحراج مزرعة بسطرة وأطراف بلدة ‎حلتا و ‎كفرشوبا الحدودية جنوب لبنان.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن “إسرائيل قصفت أطراف بلدة بليدا، قضاء مرجعيون، كما سقط صاروخ في منطقة خالية بين عيناتا وكونين، لأول مرة منذ اندلاع المعارك مع قوات الاحتلال”.
من جهته، أعلن “حزب الله” اللبناني في بيان، أنه “استهدف التجهيزات الفنية والتجسسية لموقع ‏بياض بليدا (الإسرائيلي) بالأسلحة المناسبة، وحقق فيها اصابات مباشرة”.
وحتى الساعة 13:55 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق فوري من جيش  الاحتلال الإسرائيلي على تلك الأنباء.
وتشهد الحدود اللبنانية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

(وكالات)

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