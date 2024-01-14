تجدد القصف المتبادل بين “حزب الله” وإسرائيل جنوب لبنان

بيروت: تجدد القصف المتبادل بالمدفعية والصواريخ، الأحد، بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، في مواجهات شبه يومية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان، إن “القذائف سقطت في مناطق مفتوحة شمال إسرائيل، دون أن تسفر عن إصابات”.

من جهته، أعلن “حزب الله” في بيان عبر تلغرام، أن مقاتليه “استهدفوا عند الساعة 10:00 (7:00 ت.غ) من صباح اليوم الأحد، مرابض ‏مدفعية العدو (الإسرائيلي) في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة”.‏

وفي بيان ثانٍ، أعلن الحزب أن مقاتليه “استهدفوا ‌‌عند الساعة 10:30 (7:30 ت.غ)، تجمعا ‏لجنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة”.

كما قال في بيان ثالث إن “قوة ‏القنّاصة” فيه “استهدفت عند الساعة 12:00 (9:00 ت.غ)، ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط موقع المطلة، وأصابتها إصابة مباشرة”.‏

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية في بيان، عن قصف إسرائيلي استهدف مناطق في الجنوب.

وقالت الوكالة إن مدفعية الجيش الإسرائيلي “استهدفت بعدد من القذائف أطراف (منطقة) حولا تلة الرويسة جنوبي لبنان”.

وأضافت أنّ “الأطراف الجنوبية لبلدة مروحين ووادي زمزم تتعرض، منذ صباح اليوم (الأحد)، لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو الاسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (شمال إسرائيل)”.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الأحد، عن “مقتل 4 مسلحين تسللوا من جنوبي لبنان باتجاه منطقة جبل دوف” في مزارع شبعا.

ولم تعلن أي جهة في لبنان مسؤوليتها عن عملية التسلل، التي نُفّذت في وقت متأخر من الليلة الماضية.

و”تضامنا مع قطاع غزة”، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع إسرائيل قصفا يوميا متقطعا، منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا، و”دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)