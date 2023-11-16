تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان

بيروت: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية الثقيلة، صباح الخميس، محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

ووفق ما أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام”، اللبنانية الخميس، “أغار الطيران المعادي على جبل اللبونة ومحيط الناقور” ، موضحة أن جبل اللبونة، الذي يتعرض للقصف المستمر منذ بداية الأحداث، بات شبه أجرد بسبب القنابل الحارقة التي يطلقها العدو الإسرائيلي على الأشجار الحرجية فيه”.

وأشارت الوكالة إلى أن جيش العدو قصف ليلًا القرى نفسها بقذائف المدفعية كما استهدفت غارة جوية منزلا في بلدة طيرحرفا”، موضحة أن “بلدتي طيرحرفا وعيتا الشعب باتتا تعانيان صعوبة العيش بسبب القصف والقنص المستمرين ومعظم سكانهما نزحوا في اتجاه مدينة صور والقرى المجاورة”.

ولفتت إلى أن “قرى القطاعين الغربي والأوسط عاشت ليلا متوترا بسبب استمرار الطيران الاستطلاعي بالتحليق وإطلاق القنابل المضيئة”.

ولفتت إلى أن “الأهالي لم يتمكنوا من قطاف موسم الزيتون في سهل صور والناقورة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة”.

(د ب أ)