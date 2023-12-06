سياسة | دولي

تجدد انطلاق صافرات الإنذار في الجليل الغربي 

6 - ديسمبر - 2023

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القدس: تجدد دوي صافرات الإنذار في شمالي إسرائيل، الأربعاء، مع استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران المدفعية بعد إطلاق صاروخ من حزب الله على موقع للجيش الإسرائيلي في الجليل الغربي، وسقط في الأراضي اللبنانية”.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت أيضا إلى دوي صفارات الإنذار في “الجليل الغربي” قرب الحدود اللبنانية.
وتنطلق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل بشكل متكرر منذ مساء الثلاثاء، على خلفية الهجمات المستمرة والمتبادلة بين الجيش الإسرائيلي و “حزب الله” اللبناني في المناطق الحدودية شمال إسرائيل.

(الأناضول)


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  1. يقول سنان يا سنان:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 3:21 م

    تحية للحزب الواقف دائما مع فلسطين.

    رد

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