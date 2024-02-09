تجربة أولى.. إحداث مدرستين للذكاء الاصطناعي بالمغرب- (فيديو)

الرباط: أعلن المغرب إحداث مدرستين للذكاء الاصطناعي والرقمنة بمدينة تارودانت (وسط)، وبركان (شمال شرق)، في تجربة تعد الأولى من نوعها في البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان لرئاسة الحكومة المغربية، عقب اجتماع لها أمس الخميس.

وبحسب البيان، فقد صدّق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي.

ويهدف المشروع، وفق البيان، إلى “إحداث مؤسسات جامعية جديدة، وهي:… المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت؛ وتحويل الملحقة (المؤسسة) الجامعية ببركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة”.

وأوضح البيان أن “إحداث المدرستين يهدف إلى تزويد البلاد بنموذج جديد من مدارس المهندسين التابعة للجامعات بغية تكوين رأسمال بشري متخصص قادر على مواكبة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والانخراط في مجتمع المعرفة”.

جدير بالذكر أن عام 2023 شكل بداية انتشار واسع لأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي من المتوقع أن تتطور بسرعة، لتصبح قابلة للاستخدام في مختلف القطاعات والمجالات، ما ينذر بتغيير نمط حياة البشر في مختلف النواحي.

ورغم أن للذكاء الاصطناعي فوائد كبيرة على الجميع،فإنه وبحسب مختصين، يملك بعض الآثار السلبية التي تؤثر على حياتنا عموما، ولذلك ابتكر ما يسمى “منظومة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي”.

(الأناضول)