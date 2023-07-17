تجريد هاري مغواير من شارة قيادة مانشستر يونايتد

لندن: قال هاري مغواير، مدافع مانشستر يونايتد، إنه لم يعد يحمل شارة قيادة فريقه بعد نقاش مع المدرب إريك تن هاغ.

وحمل مغواير شارة قيادة يونايتد بناء على قرار المدرب السابق أولي غونار سولشار بعد قدومه بستة أشهر إلى يونايتد في 2019، لكنه شارك في 16 مباراة فقط بالدوري الموسم الماضي، بينما كان برونو فرنانديز يرتدي الشارة في غياب مدافع منتخب إنكلترا.

وكتب مغواير عبر تويتر: “بعد نقاش مع المدرب اليوم، أبلغني أنه سيغير قائد الفريق. لقد شرح لي أسبابه، ورغم شعوري بخيبة أمل شديدة، سأواصل تقديم كل ما لدي كل مرة ارتدي فيها قميص الفريق”.

وأضاف المدافع البالغ عمره 30 عاما: “حظيت بشرف كبير، منذ ثلاث سنوات ونصف، بقيادة مانشستر يونايتد وهي إحدى أكثر اللحظات فخرا في مسيرتي حتى الآن”.

وتعرض مغواير لانتقادات حادة بسبب ارتكاب العديد من الأخطاء المؤثرة، وفقد مكانه في التشكيلة الأساسية، وبدأ ثماني مباريات في الدوري خلال الموسم الماضي، وذكرت تقارير أنه بات قريبا من الرحيل.

ولم يعلن مانشستر يونايتد عن القائد الجديد، بينما ذكرت وسائل إعلام أن فرنانديز (28 عاما) سيحمل شارة القيادة.

وفاز فرنانديز، الذي انضم ليونايتد من سبورتنج لشبونة في يناير/ كانون الثاني عام 2020، بجائزة لاعب العام في يونايتد في موسمي 2019-2020 و2020-2021.