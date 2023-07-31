«تجمع البقعة» في الضفة و«رأس جرابة» في النقب شاهدان جديدان على عمليات «التهجير القسري» الإسرائيلية

غزة – القدس المحتلة «القدس العربي»: تستعر حاليا عمليات التهجير القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين القاطنين في المناطق المصنفة «ج»، بهدف توسعة المستوطنات وتسمينها، وفرض وقائع جديدة تمنع الفلسطينيين من تحقيق حلمهم المستقبلي بإقامة دولة مستقلة.

وفي هذا الوقت بات تجمع البقعة السكاني الفلسطيني على شفا الاختفاء. ويوضح مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، أنه في 10 تموز/ يوليو 2023 فككت سبع أسر فلسطينية منازلها وسبل عيشها ورحلت عن تجمعها، عقب إقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية داخل هذا التجمع، وتصاعد عنف المستوطنين.

حرق المنازل لتنفيذ التهجير

وتوضح هذه المنظمة الأممية في تقرير لها، أن هذه الأسر تضم 36 فردًا، من بينهم 20 طفلًا وثماني نساء وثمانية رجال، وتمثل ثلثي تعداد سكان التجمع.

وتشير «أوتشا» أن هذه المستوطنة الإسرائيلية أقيمت يوم 20 يونيو/ حزيران الماضي، وسط تجمع البقعة، فيما أقيمت عدة مستوطنات أخرى في أنحاء الضفة الغربية في ذلك اليوم.

وقد تسبب وجود المستوطنين في البقعة في إثارة الذعر في أوساط المجتمع الفلسطيني، حيث واجه أفراد المجتمع قيودًا متزايدة على مناطق الرعي ومُنعوا من الوصول إلى الأراضي، مما قوض بشدة ممارسات الرعي التقليدية ومصدر الدخل الأساسي.

وفي تقرير «أوتشا» التفصيلي عما حل بذلك التجمع، فإنه في يوم 7 يوليو/ تموز 2023، أضرم المستوطنون الإسرائيليون النار في منزل فلسطيني في التجمع واثنان من سكانه في داخله، حيث نجح الجيران في إخماد النيران، وحالوا دون وقوع إصابات، ولكن المنزل الصغير الذي كان يؤوي ستة أشخاص دُمِّر عن آخره وترك سكانه مهجرين.

ويوضح التقرير الدولي أنه وبدلاً من إعادة بناء منزلهم في الموقع نفسه ، تم نقل التجمع إلى مكان يعتبرونه أكثر أمانًا.

وقد اتخذت عائلات أخرى إجراءات مماثلة، وعندما زار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التجمع في عام 2015، كانت 19 أسرة، أو نحو 128 شخصًا، يقطنون فيه، وعشية المستجدات الأخيرة، كان التجمع يؤوي تسع أسر، أو 54 شخصًا، في مطلع يوليو 2023، ولم يبقَ فيه الآن سوى أسرتين، تضمان 18 فردًا، بمن فيهم 11 طفلًا.

وفي هذا الوقت تقيم بعض العائلات المهجرة الآن في مكان قريب، لكن رغم ذلك تلقوا يوم 20 يوليو تحذيرا من القوات الإسرائيلية، يطالبها بمغادرة هذا الموقع أيضًا، مهددة بمصادرة مبانيها وممتلكاتها الأخرى إذا لم تفعل ذلك.

وتؤكد «أوتشا» في تقريرها، أن المستوطنات كافة تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، وتعد البؤر الاستيطانية بعمومها غير قانونية حتى في نظر السلطات الإسرائيلية، وتقول إنه رغم ذلك «غالبًا ما تمتنع هذه السلطات عن إخلاء تلك البؤر».

وتشير «أوتشا» الى أن رحيل الأسر عن البقعة لا يعد حادثًا معزولًا في هذه المنطقة كذلك، حيث تم في 22 أيار/ مايو الماضي ترحيل 26 أسرة فلسطينية، تضم 132 فردًا، من بينهم 68 طفلًا، عن تجمع عين سامية الرعوي عقب سلسلة من هجمات المستوطنين وغيرها من التدابير القسرية.

هجمات ارهابيةً

وبين العامين2022 و2023، اضطر134 فلسطينيًا، من بينهم 83 طفلًا، إلى الرحيل عن تجمعاتهم في وادي السيق وراس التين في ظروف مشابهة.

ويأتي ذلك فيما لا يزال عنف المستوطنين آخذًا في الازدياد في شتى أرجاء هذه المنطقة,

ويوضح التقرير الأممي أنه في عام 2023، وحتى اليوم الذي رُحِّلت فيه الأسر السبع عن تجمعها، سجل 591 حادثًا لها صلة بالمستوطنين، وأسفرت عن وقوع ضحايا أو إلحاق أضرار فيؤرالممتلكات في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

ويقول إنه في المتوسط، يمثل هذا العدد ثلاثة حوادث في اليوم، بالمقارنة مع حادثين في عام 2022 وحادث واحد في عام 2021.

ويشير إلى أنه عقب هذه الهجمات والحوادث التي تفضي إلى التهجير، تنفذ الفرق التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقييمات أولية لاحتياجات الناس، وتلفت نظر المنظمات الإنسانية الشريكة إلى أي من التقييمات أو أشكال الاستجابة الأخرى التي تستدعيها الحاجة، كيلا يُستبعد أحد.

وتؤكد «أوتشا» أنه عدا عن كون المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، فإن هجمات المستوطنين وعمليات الهدم وغيرها من الممارسات القسرية التي عادةً ما تشاهَد في المنطقة (ج) وغيرها من المناطق في الأرض الفلسطينية المحتلة تفرز تبعات إنسانية.

ويوضح أن الإصابات الجسدية والصدمات النفسية وفقدان سبل العيش واقع تعيشه الأسر المتضررة، ويؤكد أنه لا يفضي تهجير التجمعات بسبب البيئة القسرية، بما فيها ما يرجع إلى عنف المستوطنين، إلى استفحال الاحتياجات الإنسانية فحسب، ولكنه قد يرقى أيضًا إلى «مستوى الترحيل القسري» الذي يشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أدانت اعتداءات وجرائم المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم المسلحة ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، كما حدث في عدة بلدات وقرى، وإحراق محاصيل زراعية.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحلي بشجاعة وجرأة دولية متسقة مع مبادئ القانون الدولي، للضغط على سلطات الاحتلال لـ «تفكيك جماعات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة، وتجفيف مصادر تمويلها، والكف عن الخوف والتردد خشية من ردود الفعل الإسرائيلية».

وحذرت من إرهاب المستوطنين الذي تدعمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة. وأكدت أن الجماعات الاستيطانية المسلحة موجودة وقائمة، وتعمل بدعم وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وطالبت بوضع منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية والوزيرين المتطرفين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وأذرع الاحتلال و»الأبرتهايد» على قوائم الإرهاب.

هذا وقد حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، ومقره قطاع غزة، من سياسة التهجير التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد كل من هو فلسطيني، وقالت إن ما صدر عن محكمة الاحتلال يوم 27 الجاري، من قرار يقضي بتهجير سكان قرية رأس جرابه في النقب المحتل، ردا على دعاوى الإخلاء المقدمة من قبل «سلطة أراضي إسرائيل» ضد أهالي القرية، وذلك بهدف تهجيرهم من أجل توسيع مدينة ديمونا اليهودية، وإقامة حارة جديدة على أنقاض القرية، لهو دليل على ممارسة حكومة الاحتلال للتهجير القسري والتطهير العرقي للأرض والمكان.

سلطات الاحتلال

وأكد أن عمليات الهدم والتهجير الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الداخل المحتل (مناطق الـ 48)، تسير تحت حجج ومسميات واهية لا صحة لها.

وأضاف «ما يحدث في النقب المحتل دليل كافٍ على عنصرية الاحتلال، حيث تدعي المحكمة أن أهالي القرية يقيمون بشكل غير قانوني وتعتبرهم «متسللين»، وذلك بغرض تحقيق أهدافهم العنصرية».

وأشار إلى أن ما تمارسه حكومة الاحتلال ضد قرية رأس جرابة، يعتبر «تهجيرا قسريا وتطهيرا عرقيا، وينتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 147من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949»، والتي قالت إنها تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، ويشكل جريمة حرب وفقا لميثاق روما.

وأدان المركز عملية التهجير القسري والتطهير العرقي، التي يتعرض لها أهالي قرية رأس جرابة في النقب، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ممارساته العنصرية، وطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل لأجل الضغط على الاحتلال لوقف جريمة التطهير العرقي والعنصري التي يمارسها ضد الفلسطينيين.