تجمع حاشد في ولاية ميشيغان للتصويت ضد بايدن احتجاجاً على دعمه للحرب الإسرائيلية الدموية على غزة- (صور وفيديوهات)

ميشيغان- “القدس العربي”: قبل يومين من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان، حث المتحدثون في تجمع حاشد يوم الأحد الماضي في ديربورن بولاية ميشيغان، الناخبين على حجب دعمهم للرئيس جو بايدن بسبب سياسته الداعمة للحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.

وقال المتحدثون إن بايدن وغيره من الديمقراطيين، الذين يدعمون إسرائيل، سيتحملون فقط المسؤولية إذا ساعد التصويت الاحتجاجي الرئيس السابق دونالد ترامب على الفوز في نوفمبر.

وقالت إحدى المتحدثات، النائبة رشيدة طليب ( الديمقراطية عن ولاية ميشيغان): “تعلمون جميعًا أن ترامب يمثل تهديدًا وجوديًا لديمقراطيتنا. والرئيس بايدن يخاطر بولاية ترامب أخرى بسبب دعمه للحكومة الأكثر يمينية والأكثر تطرفًا في إسرائيل”.

والسيدة طليب هي العضو الوحيد في وفد الكونغرس في ميشيغان الذي يدعم جهدًا يشجع الديمقراطيين على الاحتجاج على موقف بايدن بشأن الحرب في غزة من خلال التصويت “غير ملتزم” في الانتخابات التمهيدية بالولاية يوم الثلاثاء. وقد أدت هذه الحركة، التي تقودها مجموعة تسمى “استمع إلى ميشيغان”، إلى تنشيط الانتخابات التمهيدية التي من المتوقع أن يفوز بها بايدن بسهولة، لكنها أثارت مخاوف من أن بايدن قد يفقد الدعم الذي يحتاجه للفوز بالولاية المتأرجحة في الانتخابات العامة القادمة في نوفمبر.

ومن غير الواضح مدى الدعم الذي اكتسبته حملة التصويت “غير الملتزمين”، حتى مع تنظيم “استمع إلى ميشيغان” مسيرات وزيارة إلى المساجد في جميع أنحاء الولاية منذ أن بدأت جهودها هذا الشهر، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، ولكن الحدث الذي أقيم يوم الأحد، والذي نظمته مجموعة تعرف باسم فريق عمل “ميشيغان من أجل فلسطين” واجتذب أكثر من 200 شخص إلى مساحة داخلية للفعاليات في ديربورن، كان يهدف جزئيًا إلى إظهار أن الدعم للجهود يمتد إلى ما هو أبعد من دعم ميشيغان عبر جالية عربية أمريكية كبيرة.

وكان من بين المتحدثين الآخرين في التجمع القس الأسود للكنيسة المعمدانية في ديترويت؛ وأحد المحامين من منظمة” الصوت اليهودي من أجل السلام”، وهي مجموعة من النشطاء التقدميين؛ وقادة الفرع المحلي لاتحاد عمال السيارات المتحدين، الذي أيد بايدن لكنه دعم أيضًا وقف إطلاق النار .

وقال رئيس بلدية ديربورن عبد الله حمود، وهو ديمقراطي تحدث في التجمع ويدعم الجهود “غير الملتزمة”: “هذه ليست قضية عربية بالنسبة للرئيس بايدن”. “إنها ليست قضية إسلامية. لديه قضية إنسانية بين يديه”.

وجادل حلفاء السيد بايدن – بما في ذلك الحاكمة غريتشين ويتمير ( الديمقراطية من ولاية ميشيغان)، والرئيس المشارك لحملة إعادة انتخابه – بأن أي صوت لا يتم الإدلاء به لدعم الرئيس يساعد السيد ترامب، المرشح الأوفر حظًا. لترشيح الحزب الجمهوري. وقد سلطوا الضوء على تصريحات السيد ترامب السابقة المعادية للمسلمين، ولا سيما دعواته لإعادة فرض حظر السفر.

وفي حديثها على شبكة “سي إن إن” يوم الأحد، قالت ويتمر إنها تتفهم “الألم” الذي يشعر به العديد من الأمريكيين العرب، لكنها أضافت أن “أي صوت لا يتم الإدلاء به لجو بايدن يدعم ولاية ترامب الثانية”. وأشارت إلى منع ترامب أشخاصًا من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة عندما كان رئيسًا.

ورفض العديد من المتحدثين يوم الأحد مثل هذه الحجج، قائلين إنهم على الرغم من أنهم لا يريدون إعادة انتخاب السيد ترامب، إلا أنهم مصممون على دفع السيد بايدن لمعالجة مخاوفهم بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن عضوة المجلس غابرييلا سانتياغو روميرو، وهي ديمقراطية من ديترويت: “لا، لا أريد أن يفوز ترامب، لكنني لا أرى أي طريقة أخرى ما لم يتصرف بايدن”.

وقالت: “يجب أن نضع الخوف في قلوب الديمقراطيين”.

وقال عمار موسى، المتحدث باسم حملة بايدن، في بيان إن السيد بايدن “يعرف أهمية كسب ثقة كل مجتمع” وأن الرئيس “يعمل بشكل وثيق وبفخر مع القادة في العالم الإسلامي والعرب الأمريكيين والفلسطينيين”.

وأضاف أن بايدن “حث إسرائيل على بذل كل ما في وسعها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين” والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبالإضافة إلى حملة “استمع إلى ميشيغان”، يواجه بايدن معارضة من حملة تسمى “التخلي عن بايدن”، والتي تعهد أنصارها في عدة ولايات، بما في ذلك ميشيغان، بعدم التصويت للرئيس في نوفمبر مهما حدث، مشيرين إلى ارتفاع عدد القتلى في غزة. .

وانتقدت السيدة طليب يوم الأحد زملائها في الكونغرس الذين صوتوا لصالح إرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل. وقالت: “لدي رسالة للكثيرين منهم الآن: ميشيغان بشجاعة لا تقول المزيد”.

وعندما دعت الموجودين في الغرفة إلى “الحضور” يوم الثلاثاء، صاح أحدهم: “نحن هناك!”