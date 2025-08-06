تجمع ديني: وفاة 27 سجيناً عراقياً حرقاً … ووزارة العدل تنفي

أفادت “هيئة علماء المسلمين” في العراق بتعرض سجن الناصرية المركزي (المعروف بسجن الحوت)، إلى حريق أودى بحياة 27 نزيلاً، داعية المنظمات الإنسانية العربية والدولية إلى إنقاذ المعتقلين الذين وصفتهم بـ”الأبرياء”، إلا أن وزارة العدل نفت الحادثة واضعة إياها في خانة “تضليل” الرأي العام وبث “الفتنة” و”التشويه المتعمد لصورة مؤسسات الدولة”.

“مزاعم كاذبة”

بيان للوزارة أفاد بأن “دائرة الإصلاح العراقية (أحد تشكيلاتها) تعرب عن نفيها القاطع لما ورد في البيان الصادر عمّا تُعرف بـ(هيئة علماء المسلمين) بشأن مزاعم كاذبة ومفبركة عن وقوع حادثة حريق أدت إلى مقتل 27 نزيلًا في سجن الناصرية المركزي”.

وأضاف البيان أن “هذا الخبر باطل جملة وتفصيلًا ولا يمت للحقيقة بأي صلة، وأنه لا وجود لمثل هذا الحدث في أي من مؤسساتها الإصلاحية”، مبيناً أن “دائرة الإصلاح تستنكر هذا السلوك لتضليل الرأي العام وبث الفتنة والتشويه المتعمد لصورة مؤسسات الدولة، مستغلة منابرها لترويج هكذا افتراءات دون أي سند أو دليل”.

ودعت دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، حسب البيان، الرأي العام إلى “عدم الانجرار وراء هذه الأخبار المزيفة التي لا هدف لها سوى تشويه الحقائق والإساءة لمؤسسات الدولة العراقية”، مؤكدة أنها “تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الجهة التي أصدرت هذا البيان”، فيما شددت على أنها “ستتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد الجهة التي أصدرت البيان وأي جهة تتناقل هذا الخبر أو تروج له؛ لما له من مساس بأمن الدولة وحياة النزلاء في آن واحد”.

دعت دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل الرأي العام إلى عدم الانجرار وراء هذه الأخبار المزيفة

وكانت “هيئة علماء المسلمين” في العراق، قد تحدثت عن حادثة حريق داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، أسفر عن مقتل 27 نزيلاً حرقًا في ظروف غامضة، وسط تكتم حكومي وتغييب إعلامي.

وتمثّل الهيئة المُشكّلة في منتصف نيسان/ أبريل 2003، تجمّعاً لرجال دين سنّة كان يقوده حارث الضاري (1941-2015)، قبل أن يرأسها حالياً محمد عبد الكريم الكبيسي.

وذكرت الهيئة الدينية في بيان نشرته على منصّاتها الرسمية أنه “في مشهد يعيد إلى الأذهان أبشع صور الظلم والطغيان، ويؤكد من جديد حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المعتقلون في السجون الحكومية؛ ثبت لدينا في الهيئة – حسب معلومات مؤكدة ودقيقة – وقوع حادثة حرقٍ مروّعة داخل (سجن الناصرية المركزي) المعروف بـ(الحوت) في محافظة (ذي قار) جنوبي العراق، راح ضحيتها (27) معتقلًا – وربما أكثر- قضوا حرقًا في ظروف غامضة ومروعة، ولا تزال جثثهم مكدسة في دائرة الطب العدلي وسط تكتمٍ حكومي مقصود وتغييب إعلامي مريب”.

واعتبرت أن ما حدث في سجن الناصرية “يعدُّ جريمة إبادة جماعية جديدة، تزاد على سجلٍ دمويٍ أسود، سبقته جرائم أخرى، منها ما حدث قبل سنوات في السجن نفسه من صعقٍ بالكهرباء لـ(15) معتقلًا حتى الموت، وادعاء الإدارة حينها كذبًا أنهم ماتوا بصعق عرضي، وهي الرواية التي كذبتها الوقائع وشهادات الناجين الموثقة لدى هيئة علماء المسلمين عام (2015)، فضلًا عن جرائم مشابهة لعل أبرزها إعدام (100) من المعتقلين سنة (2013) في سجن التاجي -شمال بغداد- وترك جثثهم تتفسخ، ووثقتها الهيئة وقتها في بيانها رقم (913)”.

ووفق البيان المنسوب للهيئة فإنه “لا يمكن لهذا الحادث الإجرامي أن يمرّ مرور الكرام، أو يُبرّر بأي شكل من الأشكال؛ فالسجون الحكومية المعلنة في العراق، وفي مقدمتها سجن الناصرية، أصبحت مسالخ بشرية تمارس فيها أبشع الانتهاكات، وتنفذ فيها الإعدامات خارج إطار القانون، وعلى أيدي الميليشيات التي تسيطر على مفاصل الأمن في السجون، في ظل عجز فاضح من الحكومة الحالية، فضلًا عن تواطؤ عدد من دوائرها مع الجناة، الذين يحصلون على إفلات تام من العقاب”.

وأضافت: “إذ نسجل هنا صمت الإعلام العراقي الموجَّه، وتعتيم الجهات الرسمية على ما جرى، في محاولات بائسة لطمس الحقيقة وإخفاء حجم الكارثة، التي يندى لها جبين الإنسانية، في وقتٍ تُمنع فيه منظمات حقوق الإنسان من الوصول إلى المعتقلين أو التحقيق في الوقائع؛ فإننا ندعو إلى تحرك المنظمات الإنسانية والحقوقية، العربية والدولية، لإنقاذ ما تبقى من أرواح بريئة في سجون الموت بالعراق، وفتح تحقيق دولي نزيه تشرف عليه منظمات حقوق الإنسان العالمية؛ لكشف حقيقة ما جرى في سجن الناصرية، ومحاسبة المتورطين، والكشف الفوري عن أسماء الضحايا، وتمكين ذويهم من التعرّف على جثثهم وتسلمها، وإبعاد ملف السجون العراقية عن يد الميليشيات”، حسب قولها.

واعتبرت أن “ما يجري في سجن الناصرية وغيره من السجون السرية والعلنية في العراق؛ يدعو كل من يدعم النظام السياسي القائم في العراق، ويوفر لحكوماته المتعاقبة فرص تعزيز هيمنتها على العراق؛ لمراجعة نفسه: أفرادًا كانوا أو حكومات؛ لأن دعمهم هذا، السياسي والاقتصادي والإعلامي للحكومة؛ لا يراعي مصالح العراقيين الحقيقية، ولا يعير اهتمامًا لمعاناتهم على المستوى الإنساني، فضلًا عن غيره من المستويات”.

وغالباً ما تتعرض السجون العراقية إلى انتقادات من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية، فضلاً عن سياسيين سنّة، على خلفية ما يصفونها بـ”انتهاكات” تطال السجناء، فضلاً عن ملف الاكتظاظ فيها.

غالباً ما تتعرض السجون العراقية إلى انتقادات من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2023، دعا النائب السنّي رعد الدهلكي، رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل الى التدخل العاجل وفتح تحقيق فيما يجري داخل سجن الحوت في محافظة الناصرية من عملية “ابادة ممنهجة” من خلال التعذيب وحرمان السجناء من أبسط مقومات الحياة.

وقال في بيان حينها إن “هنالك العديد من المناشدات التي وصلت الينا من ذوي عدد من السجناء في سجن الحوت يتحدثون فيها عن رغبة ابنائهم بالانتحار نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب وغياب أبسط مقومات الحياة الإنسانية من مياه شرب او طعام”.

وأضاف أن “العراق عضو في منظمات حقوق الإنسان الدولية، وعليه التزامات أخلاقية وقانونية واجبة التنفيذ في الحفاظ على حقوق السجناء، وكما هو معمول في جميع بروتوكولات التعامل مع السجناء في دول العالم، بالتالي فإن وصول هكذا شكاوى بحاجة الى متابعة وفتح تحقيق عاجل فيها خصوصا ان هنالك خوفا لدى السجناء من تقديم شكاوى على الأشخاص الذين يمارسون تلك الأعمال البشعة تجاههم نتيجة الخوف من العقاب والانتقام”.

جريمة إنسانية

وأوضح أن “هذا الملف ينبغي متابعته من اللجان المعنية داخل قبة البرلمان والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الملف لإيجاد معالجات حقيقية له، على اعتبار أن ما يجري هو جريمة إنسانية تخالف جميع الأعراف السماوية والقوانين الوضعية في حال ثبتت صحتها، ناهيك عن وجود العديد من السجناء داخل تلك السجون كانوا ضحية للمخبر السري والوشاية الكاذبة، ما يعني أن إعادة النظر في جميع تفاصيل ملف السجناء أصبح أمرا ذا أولوية كبرى ينبغي التصدي له من جميع القوى السياسية الوطنية وخلال وقت لا يتعدى الستة أشهر كحد أقصى لحسمه بشكل نهائي”.

وفي أواخر فبراير/ شباط من العام ذاته، تحدث مرصد “أفاد” المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان، عن معلومات تفيد ‏باتباع “سياسات ممنهجة” لقتل بعض السجناء في سجن الحوت، في محافظة ‏ذي قار الجنوبية، بطرق عدة من بينها “العمد” أو “التجاهل” لحالتهم الصحية ‏أو التعذيب، مؤكدا وفاة العشرات من السجناء في ظروف قال إنها “مشكوك ‏فيها”.‏