تجمع كبير في النيجر بعد منح مهلة للسفير الفرنسي لمغادرة البلاد- (فيديو)

نيامي: تجمع آلاف الأشخاص، السبت، في نيامي لدعم العسكريين الانقلابيين غداة منحهم مهلة 48 ساعة للسفير الفرنسي لمغادرة النيجر، حسبما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

بعد الظهر، كان ملعب سيني كونتشي، الأكبر في النيجر ويتسع لثلاثين ألف مقعد، ممتلئاً بثلثيه، ويخيم عليه ضوضاء الفوفوزيلا، وهو بوق بلاستيكي طويل. وانتشرت أعلام النيجر والجزائر وروسيا في المدرجات.

وقالت راماتو إبراهيم بوبكر، وهي عارضة أزياء ارتدت وشاحاً بألوان علم البلاد، “لدينا الحق في اختيار الشركاء الذين نريدهم، وينبغي على فرنسا احترام هذا الخيار”.

واعتبرت أنه “منذ ستين عاما لم نكن قط مستقلين، لقد أصبحنا كذلك منذ الانقلاب” الذي وقع في 26 تموز/ يوليو وأطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم.

واضافت “لذلك نحن ندعم المجلس الوطني لحماية الوطن مئة بالمئة”.

واتهم المجلس العسكري فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، بالرغبة في التدخل عسكريا لإعادة بازوم الى السلطة.

تم تنظيم هذا التجمع الجديد لدعم المجلس الوطني لحماية الوطن، غداة قراره طرد السفير الفرنسي في النيجر، ومنحه مهلة 48 ساعة للمغادرة، وهو مطلب رفضته فرنسا معتبرة أن “الانقلابيين لا أهلية لهم” للقيام بذلك.

قال إدريسا هاليدو، وهو عامل في القطاع الصحي وعضو جمعية النيجر لحماية الوطن، إن “السفير الفرنسي، بدل أن يغادر، يظن أنها أرض أسلافه” مضيفاً “نحن شعب من المحاربين، ومستعدون للقتال ضد قوات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”.

Niger’s junta, which seized power in a coup on July 26, said it ordered French ambassador Sylvain Itte to leave the country within 48 hours, as relations between the West African country and its former colonial ruler deteriorated https://t.co/zzKUMLaAPB pic.twitter.com/VQmiAbVqXT

