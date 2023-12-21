تجميد نشاط كرة القدم بالجزائر إثر حادث فريق “مولودية البيض”

إسطنبول: أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تجميد النشاط الكروي لجميع الأقسام المقررة نهاية هذا الأسبوع حتى إشعار آخر عقب تعرض حافلة نادي مولودية البيض لحادث مروري أسفر عن وقوع وفيات وإصابات.

وقال الاتحاد في بيان رسمي على موقعه بالإنترنت: “على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمت بكرة القدم الجزائرية، عقب الحادث المروري الذي تعرض له نادي مولودية البيض مساء الأربعاء، وأسفر عن وفيات، قرر الاتحاد الجزائري تجميد النشاط الكروي على كل المستويات وفي مختلف الفئات، وتأجيلها إلى تاريخ لاحق”.

وتابع: “هذا وقرر الاتحاد أيضا تأجيل حفل قرعة الدورين 32 و16 من منافسة كأس الجزائر الى تاريخ لاحق أيضا”.

وتعرضت حافلة نادي مولودية البيض، الناشط في دوري الدرجة الأولى الجزائري إلى حادث مروري في مدينة السوقر، أسفر عن 3 وفيات في حصيلة أولية وفق التلفزيون الجزائري.

وبحسب تقارير صحافية، نتج عن الحادث وفاة حارس مرمى نادي مولودية البيض “زكريا بوزياني” والمدرب المساعد “خالد مفتاح” بالإضافة إلى سائق الحافلة بن فاشور عز الدين.

كما تعرض العديد من اللاعبين الآخرين إلى إصابات متفاوتة الخطورة جراء هذا الحادث المؤلم، حيث كان نادي مولودية البيض في طريقه إلى مدينة تيزي وزو لمواجهة فريق شبيبة القبائل ضمن الجولة الـ11 من الدوري الجزائري للمحترفين.

(الأناضول)