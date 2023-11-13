تجنبا لمفاجآت اتساع الحرب.. تمركز السفن الحربية الأمريكية بعيدا بمئات الكيلومترات عن شواطئ لبنان والخليج العربي

لندن- “القدس العربي”: قرر البنتاغون تمركز مختلف السفن الحربية في مناطق بحرية تجعلها في منأى عن متناول الصواريخ والطوربيدات التي تمتلكها إيران وحزب الله والقوات الحوثية في حالة اتساع رقعة الحرب.
وكانت واشنطن وجهت عددا من سفنها الحربية إلى الشرق الأوسط ما بين مدخل الخليج العربي وقبالة الشواطئ اللبنانية. وتهدف هذه القوات إلى الردع ثم التدخل في حالة اتساع الحرب للدفاع عن إسرائيل.
ووفق رسم بياني للمعهد البحري العسكري الأمريكي منذ يومين، ليس لدى البنتاغون حاليا أي حاملة طائرات في الخليج العربي، فقد سحب السفن خارج الخليج وترك مدمرة وسفنا حربية صغيرة قريبة من مضيق هرمز.
وترسو حاملة الطائرات آيزنهاور في البحر الأحمر على بعد من الشواطئ اليمنية، بينما تتواجد بعض المدمرات بالقرب من خليج العقبة.
وفي البحر الأبيض المتوسط، تتمركز حاملات الطائرات فورد ومجموعة أخرى من السفن على بعد أكثر من 400 كلم عن الشواطئ السورية واللبنانية، وكان من المفترض أن تتوجه الى منتصف المتوسط لكنها تستمر في المنطقة.
ويعود القرار الأمريكي بترك مياه الخليج العربي والابتعاد عن الشواطئ الإيرانية واللبنانية الى التخوف من اتساع رقعة الحرب فجأة، وبالتالي حتى لا تكون هذه السفن في متناول الصواريخ والطوربيدات البحرية وكذلك الطائرات المسيرات.
وكان الأمين العام لحزب الله نصر الله قد صرح في خطابه الجمعة من الأسبوع ما قبل الماضي أن “السفن الحربية الأمريكية في البحر المتوسط لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الأيام”. وأضاف “أساطيلكم التي تهددوننا بها، لقد أعددنا لها عدتها أيضا”.
وكانت وكالة رويترز قد أوردت في تقرير لها منذ أيام امتلاك حزب الله صاروخ ياخونت الروسي الذي يبلغ مداه 300 كلم، وهو صاروخ سريع موجه ضد السفن والغواصات أساسا، ويعمل في بيئة إلكترونية وصواريخ دفاع مضادة علاوة على قوته التفجيرية، وهذا ما يجعله خطيرا. وهو أخطر من صاروخ هاربون المشابه الذي تمتلكه الولايات المتحدة بسبب السرعة.
لكن البنتاغون يجهل ترسانة الصواريخ الموجهة ضد السفن التي يمتلكها حزب الله والتي هي من صنع إيراني. ولهذا يفضل إبان الأزمات مع إيران سحب حاملات الطائرات من الخليج العربي نحو بحر العرب. في التقرير نفسه، نقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين الأخذ بجدية كبيرة ترسانة الأسلحة لدى حزب الله. ومن أسباب تخوف البنتاغون هو محاولة القوات الحوثية المغامرة العسكرية بالهجوم على السفن الأمريكية في البحر الأحمر، بحكم أن هذه القوات لا تؤمن بالردع وهي في بلد فقد الكثير من البنيات التحتية ويفتقد لسلطة مركزية عكس حالة حزب الله في لبنان.
ههه إنه الخوف من صواريخ المقاومة الإسلامية يا عينيا. يبدو أن البعبع الأمريكي بدأ يخاف صواريخ المقاومة العربية والإسلامية يا عينيا، ممتاز جدا والله هذا من بركات طوفان الأقصى المبارك والله يعلي راية حماس والجهاد و الكتائب والقسام و السرايا والعرين و جنين 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥
سقوط أمريكا سيكون مدوي امام كل هذا الظلم و الجبروت و الجرائم و الكوارث التي الحقها بكثير من الشعوب والامم.
امريكا هربت مذعورة من فيتنام و من لبنان و من العراق و من افغانستان و ستخرج مهزومة ذليلة من غزة بعون الله
نتمنى أن يكون ذلك في وقت قريب جدا جدا جدا، فقد حان للظلم أن ينكسر 🇵🇸✌️🔥
ليش مين ناوي يحارب؟
حدى اتجرء يحكي انه بده يحارب!؟
فهمنا انه الحكام العرب (النصف السني) عملاء و مطبعين.
ماذا عنكم يا النصف العلوي الشيعي اللي بخشتوا راسنا ٦٠ سنة بالقضية المحورية، اين صواريخكم و جيوشكم و ضربت قدامكم عالارض؟؟؟
شفناكم في جميع المحافظات العراقية و السورية، تعيثون فساداً و خراباً و فتن، تجاوزتوا جميع الطرق اللتي تؤدي الى القدس، من البوكمال للغوطة، هاهو طريق القدس مفتوح بعدما قتلتم و هجرتم الملايين و دمرتوا سوريا و العراق، ماذا تنظرون!؟
من يصدقكم لليوم ادعوا الله ان يبقى على صدقه لكن ليوم الدين، منافقين.
بما انك رميتنا بالنفاق لاننا لا ننساق لتجريف العقل، فدعني اسألك، من اين صواريخ حماس؟ من حبيب قلبك اردوغان، ام من اهل السلف الصالح بالسعودية؟
هؤلاء حلفاء بينهم مواثيق في التعاون على قتل اهل السنة … فمن أخرج أمريكا ذليلة من أفغانستان ومن العراق سوى السنة وبعون الله ستخرج مهزومة ونسأل الله العلي القدير أن يعجل في تفكك ولاياتها كما حصل في الإتحاد السوفيتي.
وزير الداخلية الفرنسي يعتبر أن أبرز تهديد لبلاده وأوروبا هو “الإرهاب الإسلامي السني”
خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة أن “الإرهاب الإسلامي السني” هو أبرز تهديد لبلاده وأوروبا. ودعا في نفس السياق الولايات المتحدة إلى تعاون مشترك من أجل مكافحة الإرهاب لا سيما قبل استضافة باريس أولمبياد 2024 الصيفي.
نشرت في: 20/05/2023 –
بسم الله الرحمن الرحيم. يجب إغراق هذه السفن إن صعب اغتنامها.
فعلا والله 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥
والله لو قامت المقاومة في العراق او في سورية او لبنان بضرب الاحتلال ضربة قوية بقصف تل ابيب بمئات الصواريخ مرة واحدة لترى امريكا تجثو على ركبتيها تطالب بوقف الحرب لان امريكا لا تستطيع الدخول باي حرب حتى لو كانت ليوم واحد امريكا سقطت ولكن الجبن العربي اضاعنا واضاع فلسطين والقدس .. هذه الفرصة التي لن تتكرر الغرب كله على شفى الهاوية وهم يعلمون ذلك ولكن على المقاومة في كل الدول العربية والاسلامية اتخاذ موقف واحد وتوجيه الضربة وستكون القاضية بإذن الله لاسرائيل وامريكا . هذه الفرصة و اعيد لن تتكرر وسوف نبكي ندما عليها لأننا اضعناها عندما يخرج مسئول امريكي ويصرح ويقول لو قامت دولة عربية واحدة بضرب اسرائيل في ذلك الوقت بالذات سقطت اسرائيل وانسحبت امريكا ومعها كلابها من الغرب .
توكلوا على الله واضربو بيد من حديد ولا تترددو