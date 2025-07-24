تحالف أسطول الحرية: انقطاع الاتصال بسفينة “حنظلة”

أنقرة: أعلن تحالف أسطول الحرية، الخميس، انقطاع الاتصال بسفينة “حنظلة” التي أبحرت من شواطئ إيطاليا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وأفاد التحالف، في بيان عبر حسابه على تليغرام، أن جميع الاتصالات انقطعت مع الفريق على متن سفينة “حنظلة”.

وأضاف: “هناك العديد من الطائرات المسيّرة بالقرب من السفينة. هذا يعني أنه ربما تم اعتراضها أو مهاجمتها”.

ودعا التحالف متابعيه إلى توجيه رسالة إلى ممثلي حكوماتهم ووسائل الإعلام المحلية، للضغط على إسرائيل للسماح لـ”حنظلة” بالمغادرة وضمان وصولها الآمن إلى غزة.

View this post on Instagram A post shared by Freedom Flotilla Coalition (@gazafreedomflotilla)

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، أبحرت السفينة “حنظلة” من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر ذاته، لتجاوز بعض المشكلات التقنية، لتعاود الإبحار مجددا في 20 يوليو/ تموز باتجاه غزة، وعلى متنها 21 ناشطا.

جدير بالذكر أن سفينة “الضمير” لكسر الحصار عن غزة، تعرّضت لهجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية في 2 مايو/ أيار الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

وفي 9 يونيو/ حزيران الماضي، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفينة “مادلين” ضمن “أسطول الحرية” من المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لنقل مساعدات إنسانية، واعتقل 12 ناشطا دوليا كانوا على متنها، ولاحقا رحّلت إسرائيل الناشطين شرط التعهّد بعدم العودة إليها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تشنّ إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)