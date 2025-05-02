تحالف أسطول الحرية: تعرض سفينة تحمل ناشطين ومساعدات إلى غزة لهجوم بمُسيرات

سفينة نرويجية تصل هولندا بعد انطلاقها من أوسلو لكسر الحصار عن غزة

فاليتا: قال تحالف أسطول الحرية، وهو منظمة غير حكومية دولية، إن سفينة تحمل مساعدات إنسانية ونشطاء متجهة إلى غزة تعرضت لقصف من طائرات مسيرة في أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة مالطا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

ونشر التحالف لقطات فيديو تُظهر حريقا على إحدى سفنه لكنه لم يحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم. كما لم يعلن حتى الآن عن وقوع إصابات.

سفينة أسطول الحرية التي تحمل مساعدات لغزة تتعرض لهجوم وهي مهددة بالغرق وعلى متنها 30 ناشطًا في مجال حقوق الإنسان. في تمام الساعة 00:23 بتوقيت مالطا، تعرضت سفينة أسطول الحرية لهجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية . وقد استُهدف مقدمة السفينة مرتين، مما أدى إلى نشوب حريق وحدوث ثقب في… pic.twitter.com/FITH0wKcDg — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 2, 2025

وقالت المنظمة غير الحكومية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “يبدو أن هجوم الطائرات المسيرة استهدف تحديدا مولد السفينة، وأصبحت الآن معرضة لخطر الغرق وعلى متنها 30 ناشطا دوليا في مجال حقوق الإنسان”.

وبحسب المنظمة، أطلقت السفينة نداء استغاثة بعد أن تعرضت للقصف على بعد 17 ميلا بحريا شرقي مالطا واستجابت قبرص بإرسال سفينة.

ويقود تحالف أسطول الحرية حملة لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة.

(رويترز)