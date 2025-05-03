تحالف “أوبك بلاس” يسرّع إنتاج النفط رغم انخفاض الأسعار

فيينا: أعلنت ثماني دول منضوية في تحالف أوبك بلاس السبت عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط لشهر حزيران/يونيو، في تسريع للإنتاج رغم خطورة تراجع الأسعار المنخفضة أصلا.

وستقوم السعودية وروسيا وست دول أخرى في التحالف، بإنتاج 411 ألف برميل إضافي يوميا في حزيران/يونيو، كما هو المستوى خلال أيار/مايو، وفقا لبيان صادر عن أوبك بلاس، بينما كانت الخطّة الأساسية تنص على زيادة قدرها 137 ألف برميل يوميا.

وقال جورج ليون من شركة ريستاد إنرجي إنّ “أوبك بلاس ألقى قنبلة للتو في سوق النفط”.

وأضاف “بعد الإشارة التي أصدرها الشهر الماضي، يُرسل القرار المُتخذ اليوم رسالة واضحة: المجموعة تغيّر استراتيجيتها وتسعى إلى استعادة حصتها في السوق بعد سنوات من التخفيضات”.

ووفق المحلّل، يهدف هذا التغيير في الاستراتيجية أيضا إلى إقامة “علاقات جيدة مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب”.

بعيد عودته إلى السلطة، دعا الرئيس الأمريكي السعودية إلى إنتاج مزيد من النفط لخفض سعره.

(أ ف ب)